Allgemein | STAR NEWS

Nach plötzlichem Tod von Luke Perry: Stars zeigen sich betroffen

Der US-Schauspieler Luke Perry ist tot. Der Familienvater und 'Beverly Hills, 90210'-Star starb am Montag in einem Krankenhaus in Burbank, Kalifornien, an den Folgen eines schweren Schlaganfalls in den Armen seiner Familie. Die Ärzte hatten versucht, den 52-Jährigen durch ein künstliches Koma in einen Ruhezustand zu versetzen, um seinem Gehirn die Chance zu geben, sich zu erholen, doch ohne Erfolg. Nur vier Tage nach dem Schlaganfall verlor Perry den Kampf um sein Leben.

Die 'Beverly Hills, 90210'-Stars nehmen Abschied

Für seine Kollegen und Wegbegleiter ist der plötzliche und frühe Tod des Schauspielers ein Schock. In den 90er Jahren war Perry fester Bestandteil der Serie 'Beverly Hills, 90210' und spielte zehn Jahre lang die Rolle des Mädchenschwarms Dylan McKay. Einige seiner Co-Stars meldeten sich auf Twitter und Instagram zu Wort und zeigen sich tief betroffen. Ian Ziering (54), der in der Serie den reichen Steve Sanders spielte, verabschiedet sich mit einem Brief.

"Lieber Luke, ich werde mich für immer in den geliebten Erinnerungen der letzten 30 Jahre aalen, die wir miteinander teilen. Möge deine Reise, die vor dir liegt, mit all den großartigen Seelen bereichert sein, die vor dir gestorben sind – genauso wie du es hier für die getan hast, die zurückgeblieben sind."

Gabrielle Carteris (58) erinnert sich ebenfalls an die gemeinsame Zeit am Set und die "einfühlsame Seele, die freundlich und großzügig war". Perry habe sich stets für die Außenseiter der Gesellschaft eingesetzt und habe seine Spuren hinterlassen. Gegenüber dem 'People'-Magazin sagt Jennie Garth (46): "Mein Herz ist gebrochen. Er hat so vielen Menschen so viel bedeutet. Solch eine sehr besondere Person. So ein schrecklicher Verlust." Garth verkörperte in der Serie Kelly Taylor.

Auch Leonardo DiCaprio und Charlie Sheen sagen "Goodbye"

Neben den Kollegen aus '90210' finden auch andere große Hollywood-Stars rührende Worte, um sich von Perry zu verabschieden. Leonardo DiCaprio (44) schrieb auf Twitter: "Luke Perry war ein herzensguter und unglaublich talentierter Künstler. Es war eine Ehre, mit ihm arbeiten zu dürfen. Meine Gedanken und Gebete gelten ihm und seinen Liebsten." Die beiden Schauspieler standen zuletzt für 'Once Upon A Time In Hollywood' gemeinsam vor der Kamera. Das Drama wird im Sommer 2019 in die Kinos kommen.

Charlie Sheen (53) erinnert sich an die Eleganz und den Charme, den Perry stets verkörperte. "Ich fühle mich wirklich geehrt, dich all die Jahre gekannt zu haben." Schauspielerin Alyssa Milano (46) zeigt sich schockiert über den Verlust. "Ich kann nicht verstehen, dass er fort ist. Seine Seele schien immer so hell. Sein Lächeln. Sein Talent. Seine Freundlichkeit. Er war immer die coolste Person im Raum. Ruhe mit den Engeln, süßer Luke. Ich werde dich niemals vergessen."

Dreharbeiten zu Riverdale sind vorerst gestoppt

Luke Perry stand zuletzt für die Netflix-Serie 'Riverdale' vor der Kamera und spielte dort den Vater Fred Andrews von Hauptcharakter Archie Andrews. Medienberichten zufolge wurden die Dreharbeiten umgehend gestoppt, um den Schauspielerin und Kollegen Zeit zum Trauern zu geben. Wie es mit Perrys Serienfigur weitergeht, ist derzeit noch nicht bekannt, allerdings veröffentlichten die Produzenten ein erstes Statement, in dem sie den Schauspieler als "geliebtes Mitglied" und "wahren Freund" bezeichneten. Für die jüngeren Schauspieler wie Lilli Reinhart (22), Cole Sprouse (26), Camila Mendes (24) und KJ Apa (21) sei der 52-Jährige "wie eine Vaterfigur und ein Mentor" gewesen.

Wenige Stunden nach der Todesnachricht hat sich bisher nur Lilli Reinhart aus dem Hauptcast zu dem Verlust zu Wort gemeldet. Sie postete ein emotionales Gedicht in ihrer Instagram-Story. Sie erklärt darin, die Welt stehe derzeit still. Gleichzeitig veröffentlichte sie ein Statement auf Twitter: "Ich finde es schwer, zu begreifen, dass er nicht mehr unter uns sein wird, um lange Umarmungen zu gebe und seine Weisheit und Liebenswürdigkeit mit uns allen zu teilen. Ich denke an seine Familie. Seine Kinder. Ich bete für sie, dass sie Frieden finden nach diesem niederschmetternden Verlust."

© Cover Media