Nach Pause “für die Psyche”: Cole Sprouse kehrt zu Instagram zurück

DE Showbiz - Nachdem ein Fan ihn auf Twitter eines sexuellen Übergriffes beschuldigt hatte, beschloss Schauspieler Cole Sprouse (27) vor über einem Monat, eine Social-Media-Pause einzulegen. Den Vorwurf hat der Star vehement bestritten.

Eine Pause für die Gesundheit

Am Dienstag hat sich der 'Riverdale'-Darsteller nun nach über vier Wochen mit einem Posting auf Instagram zurückgemeldet. Cole erklärte, er habe sich eine für seine psychische Gesundheit dringend erforderliche Pause von den sozialen Netzwerken gegönnt. "Ich weiß, ich war eine Zeitlang nicht mehr auf Social Media. Ich habe beschlossen eine Pause für meine psychische Gesundheit zu machen", schrieb er unter ein malerisches Schwarzweißfoto, das er im mexikanischen Tulum aufgenommen hat. "Ich war noch nie sehr aktiv auf Social Media, aber selbst der kleinste Beitrag, um den ich mich während der Quarantäne bemühte, war zu anstrengend geworden. Mit der neuen Normalität geht es gerade erst langsam wieder mit der Arbeit los. Und als jemand, der sein ganzes Leben eigentlich nur arbeitet, habe ich herausgefunden, dass ich am besten mit einem Terminkalender funktioniere. Für jeden jungen Performer ist es eine wesentliche Fähigkeit zu erkennen, wann man beiseite treten - wie ich es im College getan habe - und wieder in Erscheinung treten muss."

Cole Sprouse ist bald wieder aktiver

Seinen Followern riet Cole dazu, Pausen einzulegen. Die psychische Gesundheit stehe immer an erster Stelle. "Es wird eine Zeit kommen, wenn wir alle deutlicher erkennen werden, was diese Pandemie tatsächlich ist - ein massives globales Trauma. Und nicht zuletzt wurden die Auswirkungen durch die Versäumnisse der USA enorm gefördert. Wir befinden uns inmitten einer wichtigen Wahl und ich ermuntere jeden hier in den USA dazu, unser 'modernes' Gesundheitssystem zu überdenken."

Abschließend versprach Cole Sprouse seinen Fans noch, "bald wieder aktiver zu sein".

