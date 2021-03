Allgemein | STAR NEWS

Nach Mobbing-Vorwürfen: “Suits’-Produzent verteidigt Meghan Markle

DE Showbiz - Bei den Royals liegen vor dem großen TV-Interview mit Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) am kommenden Sonntag (7. März) die Nerven blank. Schon ist klar: Die beiden Abtrünnigen werden kein Blatt vor den Mund nehmen. Da mutet das Timing einer Ankündigung aus dem Buckingham Palace schon etwas gewollt an: Man wolle Anschuldigungen untersuchen, Meghan habe Angestellte so sehr gemobbt, dass zwei von ihnen kündigten.

Merkwürdiges Timing

Diese Vorfälle hatten allerdings schon 2018 zu einer offiziellen Beschwerde geführt — dass sich die Royal erst wenige Tage vor der Ausstrahlung eines womöglich brisanten Interviews plötzlich eigenen Worten zufolge "besorgt" auf der Vorwürfe zeigen, finden selbst königstreue Briten merkwürdig. Soll hier etwa ein schlechtes Licht auf Meghans Charakter geworden werden? Davon ist ein Mann überzeugt, der die Herzogin noch aus ihrer Zeit als Schauspielerin bei 'Suits' kennt. Jon Cowan war lange als ausführender Produzent bei der Serie tätig und hat nur Gutes über Meghan zu sagen.

Herzogin Meghan ist eine "warmherzige, fürsorgliche Person"

Die mobbende Meghan sei nicht die Person, die er in Erinnerung habe. "Es ist durchaus möglich, dass die Herzogin von Sussex ein guter Mensch ist, den man in eine unvorstellbare Welt geworfen hat", schrieb Jon auf Twitter. "Ich habe drei Jahre lang mit ihr gearbeitet, bevor sie Herzogin wurde, und eine warmherzige, fürsorgliche Person gesehen. Ich weiß zwar nicht, wie ihre momentane Situation ist, aber von mir bekommt sie einen Vertrauensvorschuss."

Schon im Vorfeld schlägt das Interview der Exil-Royals hohe Wellen. In vorab veröffentlichten Ausschnitten ist Herzogin Meghan unter anderem zu hören, wie sie davon spricht, dass die königliche Familie Lügen über sie und Prinz Harry erzählt hat.