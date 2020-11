Allgemein | STAR NEWS

Nach Johnny Depps Ausscheiden: Wird Mads Mikkelsen der neue Grindelwald?

DE Showbiz - Tritt Mats Mikkelsen (54) in die Fußstapfen von Johnny Depp (57)? Der Star der Serie 'Hannibal' soll angeblich der Wunschkandidat von Warner Bros. sein, wenn es darum geht, die Rolle von Gellert Grindelwald in 'Fantastische Tierwesen' neu zu besetzen.

Wer ersetzt Johnny Depp?

Es ist Eile geboten, denn die Dreharbeiten für den dritten Teil der J.K.-Rowling-Verfilmung sind bereits in vollem Gange. Wir erinnern uns: Johnny Depp war aus dem Franchise ausgeschieden, nachdem er vergangene Woche eine Verleumdungsklage gegen das britische Boulevardblatt 'The Sun' verloren hatte. Die hatte den Star als "Frauenschläger" bezeichnet, gestützt auf Aussagen seiner Ex Amber Heard (34). Ein Richter entscheid anhand der vorgebrachten Beweise, dass deren Behauptungen "im Wesentlichen der Wahrheit" entsprachen. Warner Bros. hatte seinem Star daraufhin nahegelegt, sich von den Dreharbeiten zurückzuziehen — eine Assoziation mit Johnny Depp könnte sich als Kassengift erweisen.

Mads Mikkelsen steht bereit

Jetzt gilt es also so schnell wie möglich Ersatz zu finden. Aufgrund der Pandemie dürften einige Schauspieler, deren Terminkalender sonst auf mehrere Jahre gut gefüllt sind, kurzfristiger verfügbar sein als sonst. Regisseur David Yates und Warner Bros. sollen bereits mit Mads Mikkelsen verhandeln, der Däne scheint sich als Wunschkandidat abzuzeichnen. Für Johnny Depp hat sich das Engagement bei 'Fantastische Tierwesen' dennoch gelohnt: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass dem Hollywoodstar die volle achtstellige Gage für die bereits geleistete Arbeit zusteht: Er hatte einen Tag vor der Kamera gestanden, bevor die Pandemie die Filmcrew in die Zwangspause schickte. Bleibt zu hoffen, dass es mit Mads Mikkelsen glatter läuft.

