Nach Gerichtsurteil: Iris Abel rechnet mit Désirée Nick ab

DE Deutsche Promis - 'Bauer sucht Frau'-Teilnehmerin Iris Abel (55) hat sich erfolgreich gegen eine fiese Lästerattacke von Désirée Nick (66) zur Wehr gesetzt. Dabei holte der Reality-Star den juristischen Knüppel raus und klagte gegen die Komikerin.

"Absolut menschenverachtend"

Diese hatte sich in ihrem Podcast 'Lose Luder' über sie lustig gemacht und erzählt, dass sie stinke. Das wollte die so Geärgerte nicht auf sich sitzen lassen und ließ die Anwält*innen die Arbeit machen. Mit Erfolg, denn ihre Gegnerin muss nun 10.000 Euro Schadensersatz zahlen. "Für mich ist das Mobbing und absolut menschenverachtend, weit entfernt von Satire oder Witzen und hat mit Unterhaltung überhaupt nichts mehr zu tun", begründete die Pflegerin, die 2011 durch die Kuppelshow bekannt wurde, gegenüber RTL ihren Schritt.

Iris Abel will anderen Mut machen

Iris Abel wollte aber auch ein Zeichen für andere setzen, die in einer ähnlichen Situation stecken. Man müsse sich nicht alles bieten lassen. "Ich möchte ein bisschen Wegbereiter sein für all die, die nicht den Mut haben, sich zu wehren." Der Erfolg der Klage gibt ihr Recht. Aber das Ganze ist noch nicht ausgestanden, denn Désirée Nick ist nach wie vor auf Krawall gebürstet und sieht gar nicht ein, die Strafe zu zahlen, wie sie 'Bild' erzählte. "Gegen Satire mit der Macht der Justiz vorzugehen, ist immer eine Peinlichkeit. Sie wollte das Doppelte, weil sie einen Witz nicht versteht. Die Berufung steht noch aus. Ich berate mich mit meinem Anwalt." Wahrscheinlich wäre das alles gar nicht passiert, wenn sich die Podcasterin entschuldigt hätte, aber auf eine Entschuldigung von Désirée Nick wartet Iris Abel immer noch – der Streit geht also weiter.

