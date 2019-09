Allgemein | STAR NEWS

Nach Geburtstagsfeier: Menowin Fröhlich prellte seine Hotelrechnung

DE German Stars - Am 4. September hat Menowin Fröhlich (32) seinen Geburtstag mit Freunden in einem Kölner Hotel nachgefeiert. Dabei ging es feucht-fröhlich zu, das beweist die Hotelrechnung über 338,05 Euro, die neben einer Flasche Champagner auch Wodka, Whisky und Gin beinhaltet.

Zu betrunken zum Bezahlen

Allerdings blieb eben diese Rechnung unbezahlt. Laut 'BILD'-Zeitung war der Musiker am nächsten Tag einfach so abgereist und zwar ohne die Zeche zu zahlen. Angeblich schickte das Hotel anschließend mehrere Mahnungen an Menowin. Daraufhin hakte die 'BILD' bei dem Sänger am Telefon nach. "Das war unglücklich. Ich habe an dem Tag meinen Geburtstag gefeiert, und wir haben sehr viel getrunken. Da habe ich einfach vergessen, meine Rechnung zu bezahlen, weil ich so betrunken war", räumte er ein, versicherte aber, den Betrag mittlerweile bezahlt zu haben. Das Hotel konnte das bisher nicht bestätigen.

Bei Menowin Fröhlich ist der Wurm drin

Der vorbestrafte Popsänger hat erst Ende Juli das 'Sommerhaus der Stars' mit seiner Partnerin Senay Ak (28) vorzeitig verlassen. Wenig später haben sich die beiden überraschend das Ja-Wort gegeben. Zwar scheint es privat für den ehemaligen 'DSDS'-Star bestens zu laufen, beruflich sieht es hingegen anders aus. Erst vor Kurzem trennte er sich von seinem Manager. "Ich finde es natürlich schade, ich würde gerne weitermachen", so Menowin Fröhlich auf Instagram. "Aber irgendwie ist da der Wurm drin…" Der war offensichtlich auch schon beim Bezahlen der Hotelrechnung drin…

