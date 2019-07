Allgemein | STAR NEWS

Nach Festnahme: A$AP Rocky sagt Konzerte für Juli ab

Bereits seit dem 2. Juli sitzt Rapper A$AP Rocky (30, 'Praise the Lord') in Stockholm im Gefängnis. Nach einer Schlägerei wird ihm und seiner Entourage jetzt Körperverletzung vorgeworfen. Der Musiker behauptete anschließend, sich lediglich selbst verteidigt zu haben, doch die Staatsanwaltschaft erhielt die Erlaubnis, A$AP Rocky noch mindestens bis zum 19. Juli im Gefängnis festzuhalten - bis der Fall vor Gericht landet. Wenn nötig, können die Staatsanwälte eine Verlängerung beantragen, um Rocky, der auf den bürgerlichen Namen Rakim Mayers hört, noch länger zu befragen.

Absage von Konzerten

In Folge dessen hatten die Vertreter des Rappers nun keine Wahl und mussten eine Reihe von geplanten Konzerten absagen. Dazu zählen Shows in Deutschland beim Splash! Fest am Freitag [12. Juli], beim Sonar Festival in Barcelona am 19. Juli sowie weitere Auftritte in Russland, der Ukraine, Belgien und Italien.

Petition für A$AP Rocky

Doch Rockys Manager John Ehmann gibt sich so schnell nicht geschlagen und rief bereits eine Petition auf 'Change.org' ins Leben, die die sofortige Freilassung seines Klienten fordert. Unterstützung erhielt er dafür bisher von Stars wie Sean 'Diddy' Combs, Justin Bieber, Michael B. Jordan und Travis Scott. Ehmann behauptet, dass A$AP Rocky hinter Gittern unter "unmenschlichen" und "unhygienischen" Bedingungen festgehalten wird. Der Gefängnischef Fredrik Wallin versichert aber, dass die Behauptung falsch und die Einrichtung sauber und frisch renoviert sei.

Sicher ist aber in jedem Fall, dass A$AP Rocky die bevorstehenden Konzerte nicht wird geben können.

