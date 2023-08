Allgemein | STAR NEWS

Nach der Kolumbien-Pleite: Elton muntert das deutsche WM-Team auf

DE Deutsche Promis - "Nein, ich bin nicht der neue Trainer!" gab Elton (52) Entwarnung, als er am Montag (31. Juli) im Trainingscamp der deutschen Fußballfrauen vorbeischaute. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) wird erst einmal aufgeatmet haben.

Kein Glücksbringer

Ein Glücksbringer sei er aber auch nicht eben, gestand der Moderator laut DPA. Denn er war bereits bei der Überraschungs-Niederlage des DFB-Teams beim Spiel gegen Kolumbien im Stadion gewesen — das endete bekanntlich mit 2:1 für die Auswahl aus Südamerika. Jetzt hadert Elton mit sich. Denn beim letzten Spiel gegen Südkorea muss ein Sieg her, um das Weiterkommen zu garantieren. Unter Umständen reicht auch ein Unentschieden, doch als Fluch möchte sich der Comedian nicht sehen, wie er betonte. "Ich überlege tatsächlich, ob ich überhaupt nach Brisbane fahre. Oder wenn die 0:1 hinten liegen: Dann verlasse ich einfach das Stadion und dann gewinnen sie wieder." Immerhin zeigte er sich beeindruckt von der Stimmung bei der Elf um Kapitänin Alexandra Popp (32): "Die sind alle so positiv und so gut drauf."

Elton hielt sein Versprechen

Daher hat Elton trotz der Schock-Niederlage auch keine Bedenken, dass das Team weiterkommt. Er traue ihnen "natürlich den Weltmeistertitel" zu, erklärte der Star. Zudem sei Frauenfußball "viel, viel attraktiver im Moment als Herrenfußball." Deswegen steht er auch voll hinter der Auswahl. "Ich wollte schon zur Europameisterschaft nach England kommen, hatte da aber keine Zeit", berichtete Elton weiter. "Zu einigen Mädels hatte ich Kontakt und gesagt: Ich komme dann aber nach Australien. Und alle so: Hm, bestimmt. Du und Australien.'"

Dort scheint es dem TV-Star jedoch zu gefallen, denn immerhin ist das Wetter dort besser als in der Heimat. Am Dienstag postete er das Bild eines Sonnenaufgangs über Sydney mit der St. Mary's-Kathedrale. "Guten Morgen, Sydney, schöner Blick auf den Kölner Dom", schrieb Elton augenzwinkernd.

Bild:Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images