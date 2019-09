Allgemein | STAR NEWS

Nach dem Unwetter-Konzert: Casper und Marteria sind besorgt um das Wohl ihrer Fans

DE German Stars - Die Unwetterwarnung für den Essener Baldeneysee kam erst ganz kurzfristig: Am Samstagabend (31. August) war das Konzert der Rapper Casper (36, 'Im Ascheregen') und Marteria (36, 'Lila Wolken') bereits in vollem Gang, als Starkregen und Sturmböen in die Bühnenkonstruktion fegten.

Alle Opfer außer Lebensgefahr

Teile des Aufbaus hielten den Naturgewalten nicht stand, stürzten auf die Zuschauer. 28 Menschen wurden verletzt, zwei davon sehr schwer. Mittlerweile sollen aber alle Opfer außer Lebensgefahr sein. Das Konzert wurde abgebrochen. Dennoch waren der plötzliche Wetterumschwung und die Folgen ein Schock, nicht nur für die 18.000 versammelten Fans, sondern auch für die Rapper, die sich große Sorgen um die Verletzten machen. "Wir sind tief betroffen und wünschen allen Verletzten schnelle Genesung, wir denken an euch!" schrieben die beiden am Sonntag auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts.

Casper und Marteria prüfen Nachholtermin

Casper und Marteria bedankten sich für das Verständnis, dass sie nicht weiterspielen konnten und natürlich auch bei den Rettungskräften: "Wir danken allen Fans vor Ort für ihr Verständnis für den Abbruch und ihre Hilfsbereitschaft. Wir hoffen, dass ihr alle gut nach Hause gekommen seid. Vielen Dank auch an unsere Crews, die Einsatzkräfte und Behörden vor Ort für ihr professionelles Handeln und ihre Unterstützung." Ein Nachholtermin werde zurzeit geprüft, steht jedoch nicht fest. Der hat aber angesichts der Ereignisse wohl eher geringe Priorität: "Das allerwichtigste ist jetzt erstmal die Gesundheit der Betroffenen." Da kann man Casper und Marteria nur zustimmen.

