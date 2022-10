Allgemein | STAR NEWS

Nach dem Tod von ‚Hagrid‘: Daniel Radcliffe und Emma Watson nehmen Abschied von Robbie Coltrane

DE Showbiz - Robbie Coltrane ist tot. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Profiler in der Krimiserie 'Für alle Fälle Fitz' und als Hagrid in der 'Harry Potter'-Reihe bekannt ist, starb am Freitag im Alter von nur 72 Jahren.

Robbie Coltrane hielt die Moral aufrecht

Nach Bekanntwerden der Nachricht trauerten Fans und Kolleg*innen gleichermaßen um einen ganz Großen im Schauspielgeschäft. Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe war einer der ersten, die dem Schotten Tribut zollten. "Robbie war einer der lustigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe und er hat uns als Kinder am Set immer zum Lachen gebracht", erinnerte sich der Darsteller in einem Statement gegenüber 'Variety'. Ganz besonders sei ihm eine Episode bei den Dreharbeiten zum dritten 'Harry-Potter-Film 'Harry Potter und der Gefangene von Askaban' im Gedächtnis geblieben, als sie sich alle im strömenden Regen in Hagrids Hütte verschanzten und Robbie die Moral mit unglaublichen Geschichten und Witzen aufrecht hielt.

Emma Watson und Daniel Radcliffe trauern

Auch Emma Watson, die in den Filmen Hermine Granger spielte, trauerte um Robbie Coltrane. "Robbie war der lustigste Onkel, den ich je hatte, aber vor allem war er unglaublich fürsorglich und mitfühlend mir gegenüber, als Kind und als Erwachsene", schrieb die Britin ihrer Instagram Story. "Sein Talent war so immens, da passte es, dass er einen Riesen spielte — mit seiner Brillanz konnte er jeden Raum füllen." Emma fügte hinzu: "Robbie, wenn ich jemals so nett sein werde, wie du es zu mir am Filmset warst, dann geschieht es dir zu Ehren." R.I.P. Robbie Coltrane.

Bild: Tim Whitby/INFevents.com

Weitere Artikel