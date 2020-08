Allgemein | STAR NEWS

Nach Beirut-Katastrophe: Kida Khodr Ramadan ruft zu Spenden auf

DE German Stars - Kida Khodr Ramadan, der mit seiner Rolle des Ali 'Toni' Hamady in der preisgekrönten Dramaserie '4 Blocks' bekannt wurde und als auch Regisseur tätig ist, hat nach der verheerenden Explosion in Beirut einen Spendenaufruf auf Instagram gestartet.

Kida Khodr Ramadan: Jeder Euro hilft

Der Libanese, der in Beirut zur Welt kam, appellierte an seine Follower, die Organisation 'Kindernothilfe' mit Spenden zu unterstützen. "Uns geht es gut. Wir haben frisches Wasser. Wir haben Brot. Wir leben im Luxus", so der Schauspieler. Doch nicht alle Menschen haben das Glück, so gut wie wir zu leben. "Auch, wenn es nur ein Euro ist, man hilft… Es gibt gerade sehr viele Menschen, die unsere Hilfe brauchen."

Es geht um Frauen und Kinder

Kida Khodr Ramadan ist bekannt dafür, sich für wohltätige Zwecke zu engagieren. Den Spendenaufruf mache er nicht nur, weil er Libanese sei und die Katastrophe im Libanon stattgefunden habe. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer versuche, etwas Gutes zu tun", erklärt Kida Khodr Ramadan - unabhängig davon, wo auf der Welt etwas passiere. "Es geht um Kinder. Es geht um Frauen. Es geht um arme Menschen, die gerade in einer sehr schlechten Situation sind. Bitte, bitte, bitte!"

