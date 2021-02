Allgemein | STAR NEWS

Nach Alkoholfahrt: Bruce Springsteen darf nicht mehr für Autos werben

DE Showbiz - Am Sonntag (7. Februar) warb Bruce Springsteen (71, 'Born In the USA') noch in den Werbepausen des Super Bowls für die Automarke Jeep. Doch Fans, die sich den Spot ab Mittwochmittag noch einmal ansehen wollten, wurden enttäuscht: "Dieses Video ist nicht öffentlich" hieß es. Auch auf dem Twitter Feed des Herstellers war die Werbung nicht mehr zu sehen.

Rücksichtsloses Fahren

In der Zwischenzeit war nämlich bekannt geworden, dass gegen den Boss ein Strafverfahren läuft. Bereits im November war Bruce in New Jersey von der Polizei angehalten worden, nachdem er den Cops durch "rücksichtsloses Fahren" aufgefallen war. Dabei stellte sich heraus, dass der Sänger Alkohol getrunken hatte — ungewöhnlich für den Star, der nicht dafür bekannt ist, viel zu trinken.

Wie betrunken war Bruce Springsteen?

Unklar ist derweil, warum es überhaupt vorübergehend zur Verhaftung gekommen ist. Die 'Asbury Park Press' meldet nämlich, dass Bruces Blutalkohol lediglich bei 0,2 Promille gelegen habe — das Limit für New Jersey, wo sich der Vorfall ereignete, liegt aber bei 0,8 Promille. Zudem soll sich der Sänger "kooperativ verhalten" haben. 'TMZ' berichtet allerdings, dass sich der Star zum Zeitpunkt des Zwischenfalls in einem Gebiet befand, in dem er nicht hätte trinken dürfen.

Das Einstampfen des Werbespots dürfte für alle Parteien ärgerlich sein. Der aufwändig produzierte Clip namens 'The Middle' zeigt den Boss, wie er auf einem Roadtrip durch die USA fährt und darauf hofft, dass das Land wieder zusammenkommt und nach vorne schaut. Jeep erklärte derweil, keinen Kommentar abgeben zu wollen, bis man mehr Details wisse. Der Spot mit Bruce Springsteen muss solange ruhen.