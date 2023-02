Allgemein | STAR NEWS

Nach 35 Jahren Beziehung: Die Gründe für Harald Glööcklers Ehe-Aus

DE Deutsche Promis - Der Möbelwagen kam schon vor einem Jahr. Kurz nachdem Harald Glööckler (57) seine Zeit im letztjährigen Dschungelcamp abgesessen hatte, zog der Designer aus dem Haus aus, welches er gemeinsam mit seinem Mann Dieter Schroth (74) bewohnte. Berlin sollte neue Inspiration bringen.

Die Gewohnheit als Liebestöter

"Mein Mann und ich leben keineswegs getrennt", stellte der Süddeutsche Anfang März 2022 im Interview mit 'Bild' klar. "Sondern ich gehe in der Hauptstadt unserem Business nach und mein Mann hat mit 73 Jahren das Recht in unserem Domizil auf dem Land seinen Lebensabend in Ruhe zu verbringen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen." Doch jetzt ist klar — der räumlichen Trennung folgte das Beziehungs-Aus. 'Bild am Sonntag' erzählte er jetzt: "Zum Schluss wurden wir einander zur Gewohnheit, sodass unsere Beziehung in Wahrheit nur noch eine Wohngemeinschaft war. Wir haben zusammen, aber nicht miteinander gelebt. Und heute weiß ich: Nähe kann auch entfremden."

Harald Glööckler und sein Mann wollten nicht dasselbe

Für Harald Glööckler und Dieter Schroth enden damit acht Jahre Ehe und 35 Jahre Beziehung. Der Mann, mit dem der Designer mehr als die Hälfte seines Lebens verbrachte, gestand: "Ich wollte die Trennung nicht, ich bin da noch altmodisch: 'Bis dass der Tod euch scheidet.'" Er fügte hinzu: "Als der Brief von der Anwältin in der Post war, kam die endgültige Trennung überraschend für mich. Eigentlich wollten wir noch ein wenig überlegen. Aber ich habe die Entscheidung von Harald akzeptiert." Dieter Schroth weiß: "Harald hat seine eigenen Vorstellungen davon gehabt, wie sein Leben weitergehen soll." Dieses Leben geht für Harald Glööckler künftig ohne Dieter Schroth weiter.

