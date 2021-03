Allgemein | STAR NEWS

Nach 18 Jahren: Dieter Bohlen verlässt ‘DSDS’

DE Deutsche Promis - Dieter Bohlen wird nicht länger in der Jury von 'Deutschland sucht den Superstar' und 'Das Supertalent' sitzen. Diese Bombe ließ RTL überraschend platzen. Doch was steckt hinter der Entscheidung – und von wem ging sie aus?

Plötzlich und unerwartet

'Deutschland sucht den Superstar' wäre ohne Dieter Bohlen nicht das, was es ist. Doch nun wird Dieter Bohlen nicht länger Teil der beliebten Casting-Sendung sein, wie der Sender RTL gegenüber 'Bild' erklärte. Nach der Ausstrahlung des Finales der 18. Staffel Anfang April werde Schluss sein. Mit dem Format selbst wolle der Sender aber weitermachen. Lediglich die Jury-Besetzung werde anders sein, wie es in einem Statement heißt: "Ab der kommenden Staffel (Ausstrahlung 2022) wird DSDS seine Fans erstmals nach fast 20 Jahren mit einer komplett neu besetzten Jury begeistern. Dieter Bohlen übergibt das Kommando am Jurypult nach der aktuellen Staffel an starke Nachfolger."

Dieter Bohlen schweigt vorerst

Doch damit nicht genug: Zuschauer des 'Supertalents' werden sich ebenfalls von Dieter Bohlen verabschieden müssen. Bereits ab der 15. Staffel, die im Herbst dieses Jahres anlaufen soll, wird jemand anderes auf dem Stuhl sitzen, der bislang immer für den wortgewandten Musiker reserviert war. Über die Gründe schweigt sich der Sender aus. Auch Dieter Bohlen hat sich zu dieser Entwicklung noch nicht zu Wort gemeldet. RTL erklärt lediglich: "Über die Neuigkeit wurden alle Beteiligten im Vorfeld informiert." Auch Unterhaltungschef Kai Sturm ließ sich keine Details entlocken, erklärte lediglich: "Wir bedanken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chefjuror. (...) Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung." Ob noch eine Stellungnahme von Dieter Bohlen folgen wird?