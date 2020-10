Allgemein | STAR NEWS

“Mozart der Rock-Gitarre”: Stars nehmen Abschied von Eddie Van Halen

DE Showbiz - Er wurde nur 65 Jahre alt: Am Dienstag (6. Oktober) ging die Nachricht von Eddie Van Halens Krebstod um die Welt. Neben unzähligen Fans des Van-Halen-Gitarristen ('Jump') verneigte sich auch die Rock-Welt vor einem ihrer Größten.

"Mein Herz ist gebrochen"

Einer der ersten, die kondolierten, war Musiker Lenny Kravitz: "Der legendäre Gitarren- und Musik-Pionier Edward Van Halen. 1955 - 2020. Der Himmel wird heute nacht elektrisch sein." Nikki Sixx von Mötley Crüe, schrieb: "Zerstört. Total zerstört. RIP. Eddie Van Halen. Du hast unsere Welt verändert. Du warst der Mozart der Rock-Gitarre. Gute Reise, Rockstar." Sein Bandkollege Vince Neil nannte Eddie seinen Helden, während Kiss-Frontmann Gene Simmons schrieb: "Mein Herz ist gebrochen. Eddie war nicht nur ein Gitarren-Gott, sondern auch eine wirklich wundervolle Seele. Ruhe in Frieden, Eddie!"

Eddie Van Halen lebt in seiner Musik weiter

Achtziger-Ikone Billy Idol machte seiner Wut auf die tückische Krankheit Luft, die Eddie Van Halen das Leben gekostet hatte: "Ruhe in Frieden,Gitarren-Legende Eddie Van Halen. Wir werden dich vermissen. Fi** dich, Krebs!" Doch auch außerhalb der Rockszene herrscht Trauer: Country-Musiker Keith Urban, der Mann von Schauspielerin Nicole Kidman, schrieb sich seinen Schmerz von der Seele und fügte hinzu: "Das hat mich hart getroffen. Es gibt viele Gitarristen, aber nur sehr wenige wirkliche Pioniere." 'Star Wars'-Star Mark Hamill hatte eine Nachricht für Eddies Sohn Wolfgang: "Dein Verlust tut mir so leid, aber ich hoffe, du findest Trost darin, dass wir uns lange an ihn erinnern werden und er für immer als einer der größten Gitarren-Virtuosen weiterleben wird." Er bekundete auch dem Rest von Eddie Van Halens Familie sein Beileid.

