Motsi Mabuse: Insta-Bild zeigt sie im Babyglück

DE German Stars - Motsi Mabuse (38) und Ehemann Evgenij Voznyuk sind superstolz auf ihre kleine Tochter. Wie toll sich die Kleine in ihren ersten 16 Monaten entwickelt hat, zeigt ein süßes Bild auf Instagram.

Motsi und Baby unter dem Weihnachtsbaum

Das stimmungsvolle Schwarzweißbild wurde inmitten weihnachtlicher Deko aufgenommen. Motsi sitzt auf einem hellen Sofa und wiegt ihre Kleine auf dem Schoß. Der Kopf ihrer Tochter ist mit einer gemusterten Strickmütze bedeckt, sodass man das Gesicht nicht sehen kann. Während Motsis Nachwuchs fasziniert auf den festlich beleuchteten Weihnachtsbaum starrt, blickt die stolze Mama voller Liebe auf ihr Kind.

Dazu schreibt sie: "Ein Jahr – mein Engel! Du bist so ein starkes Mädchen, ich liebe dich so sehr! Meine Motivation, mein Sinn, ich danke Gott an jedem Tag, dass er mich als deine Mutter wählte. Die Zeit fliegt!"

Motsi Mabusi achtet auf Privatsphäre

Motsi, die unter anderem als Jurorin bei 'Let‘s Dance' fungierte und mit ihrem Mann Evgenij eine Tanzschule in Frankfurt leitet, hat bisher noch nicht den Namen ihrer Tochter verraten. Fans mutmaßten, dass der Name des Babys vielleicht mit B anfangen könnte, da Motsi mit einem Kettenanhänger mit diesem Buchstaben gesichtet wurde. Da weder ihr eigener noch der Name ihres Mannes mit B anfängt, liegt der Verdacht nahe. Aber wie es aussieht, wird Motsi ihre Fans noch länger auf die Folter spannen und die Privatsphäre ihre Kindes sorgfältig beschützen.

"Es tut mir leid, aber das wird definitiv nicht passieren! Wir werden keine Bilder von ihrem Gesicht hier oder irgendwo anders online zeigen. Sorry für die Enttäuschung, aber das ist unsere Entscheidung als Eltern“, sagte Motsi Mabuse kurz nach der Geburt gegenüber 'InTouch'. Bei aller Neugier werden das sicher die meisten verstehen.