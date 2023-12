Allgemein | STAR NEWS

Motsi Mabuse gratuliert ihrer Schwester: Oti Mabuse bekam ihr erstes Kind

DE Deutsche Promis - Was für ein Geschenk! Otitle Mabuse (33), allen als Oti bekannt, konnte pünktlich zum Weihnachtsfest ihr erstes Baby in die Arme schließen. Die frischgebackene Tante Motsi Mabuse (42) freut sich ebenfalls und gratulierte auf Instagram.

Santa Baby für Oti Mabuse

Die Profitänzerin und ihr Ehemann Marius Iepure sind überglücklich, wie man in Otis Instagram-Posting vom 25. Dezember sieht: "Frohe Weihnachten. Ich wünsche euch allen wunderschöne Festtage und besondere Erinnerungen mit euren Liebsten", schrieb sie schlicht zu dem Foto, das sie und ihren Ehemann in identischen Weihnachts-Outfits zeigt; Oti hält das Neugeborene im Arm, während Marius und der Familienhund verliebt auf den Familienzuwachs blicken. Unter den zahlreichen Gratulanten war auch Tante Motsi: "Herzlichen Glückwunsch! Wir lieben euch", schrieb sie. In einem separaten Posting schrieb die ‘Let’s Dance’-Jurorin: “Niemand bringt dir bei, eine ältere Schwester zu sein, und obwohl meine Schwester Mama ist, hört der Instinkt, helfen, beschützen und da sein zu wollen nicht auf“, erklärte sie. “Manchmal wünschte ich, nicht die Erstgeborene zu sein, weil ich glaube, dass man damit Verantwortung erbt. So stolz auf dich, Schwesterherz. Du wirst eine tolle Mutter.“

Kinderwunsch blieb lange unerfüllt

Oti und Marius sind bereits 14 Jahre verheiratet, hofften lange auf Nachwuchs, aber nichts tat sich. Das Paar hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben und sich an den Gedanken gewöhnt, ohne Kinder zu bleiben und das Beste daraus zu machen: "Wir haben einfach die Gesellschaft des anderen genossen, Abendessen, Konzerte, Partys und den ganzen Druck herausgenommen. Und jetzt sind wir hier", verriet Oti vor einiger Zeit auf Instagram. Und nun sind Oti Mabuse und ihr Ehemann umso begeisterter von ihrem kleinen Weihnachtswunder.

