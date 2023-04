Allgemein | STAR NEWS

More Than Talking: Mit ihrem neuen Talkkonzept will Verona Pooth alle überraschen

DE Deutsche Promis - Verona Pooth (54) ist bekanntlich nicht auf den Mund gefallen – was läge da näher, als ihr eine neue Talkshow anzuvertrauen? Auf MagentaTV will sie anderen Promis auf den Zahn fühlen und dabei auch selbst Persönliches preisgeben.

Verona Pooth verspricht ‘More Than Talking’

Weil sie ihre Gäste nicht einseitig ausfragen will, kam sie auf den Titel ‘More Than Talking’. Könnte es sein, dass Verona damit auch ein wenig auf ihren berühmten Ex Dieter Bohlen anspielen und provozieren will? Der Name seiner legendären Band Modern Talking klingt schließlich sehr ähnlich. "Finden Sie? Ich finde den Titel perfekt passend zu meinem TV-Format, denn hier geht es um mehr als nur einen Smalltalk", erklärte sie gegegnüber ‘t-online’, ohne auf die Bohlen-Anspielung weiter einzugehen. "Die Idee kommt tatsächlich von mir. Ich habe am Telefon zu meiner Managerin Britta Friedrich gesagt, dass ich gerne eine Talksendung machen würde, in der es nicht nur um oberflächliches Gerede geht. Ich möchte mit meinen Gästen in einem modernen TV-Talk auf einer emotionalen Ebene sprechen. Der Titel ‘More Than Talking’ passt also auf mehreren Ebenen." Wichtig ist ihr die persönliche Note: "Im deutschen Fernsehen gibt es so etwas nicht. Der Moderator stellt Fragen, erzählt aber nichts Persönliches aus seinem Leben. Ich hingegen erzähle auch aus meinem Leben. Ich möchte ein echtes Gespräch führen, nicht nur einen Moderationszettel abfragen."

Zieht Verona nach Mallorca?

Während sich die TV-Plaudertasche in ihrem neuen Format, bei dem Sara Engels ihr erster Gast war, voll entfalten kann, gehen ihr weitere Pläne schon durch den Hinterkopf. Bahnt sich womöglich ein Umzug nach Mallorca um? Die bei Promis und Normalsterblichen gleichermaßen beliebte Baleareninsel hat es auch Verona angetan, wie sie gestand: "Mallorca ist traumhaft schön!" schwärmte sie kürzlich in einer Instagram Story, während sie über die Insel kurvte, und gestand, dass der Gedanke, dort sesshaft zu werden, sie durchaus lockt. "Das Wetter tut so gut… das Meer und die wunderschöne Landschaft", listet sie auf. "Es ist ein Katzensprung und man ist in einer anderen Welt", argumentiert sie. "Der Gedanke macht sich immer breiter in meinem Kopf." Aber das kann sie natürlich nicht alleine entscheiden: "Ich werde darüber mal mit Franjo reden", erklärte Verona Pooth, die mit ihrem Plan ja möglicherweise offene Türen einrennen wird.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images