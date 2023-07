Allgemein | STAR NEWS

Mord an Tupac Shakur immer noch ungeklärt: Polizei durchsuchte ein Haus in Nevada

DE Showbiz - Bringt die Durchsuchung eines Hauses in Henderson, Nevada die Aufklärung eines Mordfalles, der seit 1996 ungelöst ist? Rapper Tupac Shakur ('California Love') wurde am 7. September 1996 in Las Vegas aus einem vorbeifahrenden Auto mit vier Schüssen getötet, als er als Beifahrer in einem BMW saß, den Marion ‘Suge’ Knight lenkte. Im Alter von nur 25 Jahren starb der Star kurze Zeit später im Krankenhaus.

Cold Case in Las Vegas

Das Las Vegas Metropolitan Police Department gab am Montag (17. Juli) bekannt, dass es im Zusammenhang mit dem Mordfall einen Durchsuchungsbefehl für ein Haus ausgestellt hatte. "LVMPD kann bestätigen, dass am 17. Juli 2023 in Henderson, Nevada ein Durchsuchungsbefehl zugestellt wurde, der sich auf die andauernden Ermittlungen im Fall des Mordes an Tupac Shakur bezieht", heißt es in einer Erklärung der Polizeibehörde. "Derzeit gibt es keinen weiteren Kommentar." Henderson liegt 24 km entfernt von der Stelle, an der die tödlichen Kugeln abgefeuert wurden.

Auf der Suche nach Tupac Shakurs Mörder

ABC News erfuhr von einem Polizeimitarbeiter, der an den Ermittlungen beteiligt ist, dass die Durchsuchung um 22 Uhr Ortszeit durchgeführt wurde und dass es um Computer ging sowie um Gegenstände, die mit dem Rapper und seinem mysteriösen Tod zu tun haben könnten. Es gab keine Verhaftungen oder Anzeigen. Die gesammelten Beweismittel werden dann der Grand Jury in Las Vegas vorgelegt. Lieutenant Jason Johansson von der Las Vegas Police bestätigte gegenüber der ‘Las Vegas Review’, dass die Ermittler die Arbeit an dem Cold Case wieder aufgenommen hätten. "Es ist ein Fall, der ungelöst ist, und das können wir hoffentlich ändern", sagte er über die Ermittlungen zum Tod von Tupac Shakur.

Bild: Cover Images