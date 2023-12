Allgemein | STAR NEWS

Mola Adebisi: Verlobung auf dem Eiffelturm

DE Deutsche Promis - Mola Adebisi (50) will seine Freundin Adelina Zilai (36) heiraten. Das stand allerdings schon länger fest. Der ehemalige Viva-Moderator ('Interaktiv') hatte bereits vor einigen Monaten verraten, dass er die Theologie-Studentin zu seiner Frau machen wollte, nur der Ring fehlte.

Antrag auf dem Eiffelturm

Das hat er nun nachgeholt und es auch, wie es sich gehört, auf Instagram für seine Fans festgehalten. Der Star hatte sich den Pariser Eiffelturm als Location für seinen Heiratsantrag ausgesucht. Auf dem Foto knutschen die beiden, seine Liebste zeigt ihren Ring und er schrieb darunter: "Mein ein und alles. Wir haben so viel geschafft und mit Gottes Hilfe werden wir unser Leben meistern. I will always love you." Seit 2020 sind die beiden ein Paar, kennengelernt haben sie sich über Facebook. Gemeistert haben die beiden auch so einiges, denn 2021 gingen sie in 'Das Sommerhaus der Stars'.

Mola Adebisi überstand 'Das Sommerhaus der Stars' mit Adelina

Die Realityshow ist bekannt dafür, dass sich Paare nach der Teilnahme gerne mal trennen. Bei Mola Adebisi kam noch hinzu, dass mit Michelle Monballijn eine Ex in dem Haus auftauchte, deren Mann Mike Cees-Monballijn große Probleme mit Molas Anwesenheit hatte. Aber alles ging gut. "Wir hatten dort eine tolle Zeit. Adelina und ich haben noch stärker zueinandergefunden", erzählte der Reality-Star dem 'Berliner Kurier'. Nun wohnen die beiden in den Niederlanden, wo sie sich ein Haus gekauft haben. Ob die Hochzeit dort stattfinden wird, steht noch nicht fest. "Wir wollten eigentlich an unserem Jahrestag, am 4. August 2024, heiraten, aber das ist ein Sonntag. Deswegen müssen wir uns was Neues überlegen. Aber im Endeffekt ist es auch egal, wann wir heiraten – die Hauptsache ist, dass wir heiraten", offenbarte Mola Adebisi glücklich.

