Model Kaia Gerber: Ist Cindy Crawfords Tochter verliebt in einen Kollegen?

Sie ist der neue aufstrebende Stern am Modehimmel. Kein Wunder: Kaia Gerber (17) sind die guten Gene für diesen Beruf in die Wiege gelegt worden, denn ihre Mutter ist niemand Geringere als Supermodel Cindy Crawford (52). Doch selbst in ihrem Liebesleben scheint die junge Berufsschönheit in der gleichen Branche zu bleiben.

Supermodels im Doppelpack

Am Montag wurde Kaia Gerber beim Spazierengehen in New York beobachtet. An ihrer Seite: Wellington Grant, selbst ein aufstrebendes Nachwuchsmodel. Es ist nicht der erste Kollege, mit dem die Laufstegschönheit in Verbindung gebracht wird. In der Vergangenheit war sie oft zusammen mit Fenton Merkell (18) gesehen worden, doch die Beziehung scheint bereits 2018 zu Ende gegangen zu sein.

Liebe trotz voller Terminkalender?

Im Big Apple wirkten Kaia Gerber und Wellington Grant entspannt, als sie durch die Straßen schlenderten, sich aneinander kuschelten und Händchen hielten. Während keiner der beiden Turteltauben bisher Gerüchte bestätigte, dass sie ein Paar sind, waren sie bereits in der Vorwoche gemeinsam am Valentinstag gesehen worden – eigentlich ein sicheres Zeichen, dass man sich mehr als nur ein wenig sympathisch ist. Beide sind allerdings viel beschäftigt: Grant tritt unter anderem für Michael Kors und Boss auf den Laufsteg, während Kaia sich mit Karl Lagerfeld für eine Accessoires-Linie zusammengetan hat. Bleibt da noch Zeit für Liebe?

