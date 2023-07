Allgemein | STAR NEWS

Mitbieten für einen guten Zweck: Campino versteigert seine Feuerwehrjacke

DE Deutsche Promis - Campino (61) hatte zum vierzigsten Jubiläum seiner Band Die Toten Hosen eine Jacke von der Feuerwehr geschenkt bekommen und sie stolz auf der Bühne getragen. Von dieser trennt er sich wieder und das hat einen traurigen Grund.

Für den guten Zweck

Die Band möchte nämlich das Kleidungsstück versteigern, um Geld für die Opfer des Anschlags in Ratingen zu sammeln. Im Mai hatte dort ein Mann die Feuerwehr und Polizei in eine Explosions-Falle gelockt, 35 Menschen wurden verletzt, einige liegen noch jetzt im Koma. Diese Opfer möchte die Punk-Band unterstützen. "Die Jacke wurde speziell für Campino personalisiert und trägt in der Innenseite seinen Namen und eine individuelle Nummer (1982)", warben die Musiker auf Instagram für das Versteigerungsobjekt und waren beglückt über den Zuspruch. "Wir freuen uns, dass die Versteigerung der Feuerwehrjacke, die Campino letztes Jahr von der Düsseldorfer Feuerwehr zum 40. Bandjubiläum geschenkt bekommen hat, so gut angelaufen ist." Am Mittwochmorgen (12. Juni) wurden schon mehr als 8600 Euro für das gute Stück auf eBay geboten.

Campino möchte verbinden

Solche Aktionen der Toten Hosen kommen gut an und stehen auch im Einklang mit dem, wie die Band sich mittlerweile sieht. "Wir waren Anfang der Achtzigerjahre eine Band, die in besetzten Häusern gespielt hat, viele in Deutschland haben sich daran gestoßen, wir haben sicher gespalten", beschrieb Campino gegenüber der 'Kronenzeitung' die Anfänge der Punk-Band. "Heute sind wir nicht mehr dieselben wie damals. Wir sind älter geworden, unsere Lebenserfahrung verändert uns, unsere Bedürfnisse und Einsichten. Heute sind wir mehr verbindend." Jetzt hoffen Campino und Co., dass die Menschen ihr Portemonnaie für die Ratinger Opfer zücken.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images