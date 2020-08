Allgemein | STAR NEWS

Mit 56: Til Schweiger wird erstmals Opa

DE German Stars - Der Schweiger-Clan wächst: Schauspieler Til Schweiger (56, 'Keinohrhasen') wird zum ersten Mal Großvater, wie 'Gala' berichtete. Valentin (24), sein Ältester und der einzige Sohn neben drei Töchtern, erwartet zusammen mit seiner Freundin das erste Kind.

Til Schweiger soll sich riesig freuen

Einen offiziellen Kommentar zu der freudigen Botschaft gaben weder Til selbst noch seine Ex-Frau Dana Schweiger (52), die die Mutter von Valentin ist, ab. Auch auf Instagram äußerten sich Til und Dana, die beide öfters Familienbilder posten, noch nicht. Von der Familie Nahestehenden ist jedoch zu hören, dass sich die werdenden Großeltern und Tanten riesig freuen sollen. Valentin hat drei jüngere Schwestern: Luna (23), Lilli (22) und Emma Schweiger (17). In Interviews erwähnte Til Schweiger übrigens schon mehrfach, wie sehr er sich auf Enkelkinder freut – und die werden sicher viel Spaß mit ihrem fitten Opa haben!

Valentin Schweiger will auf eigenen Beinen stehen

Tils Sohn möchte übrigens seine Familie übrigens selbst ernähren können, ohne vom Ruhm seiner Eltern zu zehren. Valentin arbeitet als Kameramann und vermeidet es, mit seiner Familie öffentlich aufzutreten. Auch hat er noch nie in einem der Filme seines Vaters mitgespielt, allerdings hat er an einigen Projekten als Kameramann mitgewirkt. Til Schweiger hat Verständnis dafür und erklärte gegenüber 'Gala' : "Er will halt nicht als Sohn von Til Schweiger wahrgenommen werden, sondern als Valentin."