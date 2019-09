Allgemein | STAR NEWS

Missbrauchsvorwürfe gegen Woody Allen: Seine Tochter greift Scarlett Johansson an

DE Showbiz - Woody Allen (83) geriet in den frühen 90er Jahren in die Schlagzeilen, nachdem seine Adoptivtochter Dylan behauptet hatte, der Regisseur habe sie als Kind missbraucht. Der Vorwurf wurde von zwei unabhängigen Gerichten geprüft, konnte aber nie bewiesen werden. Ein Kinderpsychologe meldete Zweifel an Dylans Geschichte an.

Scarlett Johansson glaubt Woody Allen

Im Zuge der #MeToo-Bewegung sind diese Vorwürfe allerdings erneut hochgekocht. Mehrere Schauspieler distanzierten sich von Woody Allen, er verlor seinen Deal mit Amazon, sein neuer Film 'A Rainy Day in New York' wurde von dem Entertainment-Riesen fallen gelassen und in den USA bislang nicht gezeigt.

In einem aktuellen Interview mit dem 'Hollywood Reporter' hat sich Scarlett Johansson (34) über Woody Allen geäußert. Sie hat drei Mal mit dem vierfachen Oscar-Preisträger gearbeitet und, als Galionsfigur der #MeToo-Bewegung, nun erklärt: "Ich liebe Woody. Ich glaube ihm, und ich würde wieder mit ihm drehen. Ich treffe mich mit Woody, wann immer ich kann, und ich hatte viele Gespräche mit ihm darüber. Ich war immer sehr direkt zu ihm, und er ist immer sehr direkt zu mir. Er beteuert seine Unschuld, und ich glaube ihm."

Dylan Farrow ist enttäuscht

Scarletts Verteidigung des Filmemachers hat nicht nur außerhalb der Familie Farrow für Unmut gesorgt. Ronan Farrow, Mia Farrows und Woody Allens Sohn, der Harvey Weinstein als Sexualverbrecher enttarnte, kritisierte Scarlett harsch für das aktuelle Interview. Nun hat sich auch Dylan Farrow per Twitter zu Wort gemeldet und, an die Schauspielerin gewandt, erklärt: "Wenn wir irgendwas in den vergangenen zwei Jahren gelernt haben ist es, dass du definitiv einfach so männlichen Monstern glauben sollst, die ihre Unschuld beteuern … Scarlett hat noch einen langen Weg vor sich, das Problem zu erkennen, für das sie sich angeblich einsetzt." Scarlett Johansson steht bislang zu ihrer Verteidigung Woody Allens und ist noch nicht zurückgerudert.

