Allgemein | STAR NEWS

Missbrauchs-Kampagne: Bruce Darnell war selbst Opfer

DE Deutsche Promis - Bruce Darnell (66) hat zum erstem Mal über ein dunkles Kapitel seiner Kindheit gesprochen. Der Choreograph, der durch 'Germany's Next Topmodel' berühmt wurde, macht sich nun für eine Kampagne des Familienministeriums stark. Die möchte, dass die Welt besser für den Missbrauch von Kindern sensibilisiert wird.

"Bewegende Geschichte"

Bei der Vorstellung der Kampagne, die 'Schieb deine Verantwortung nicht weg!' heißt, trat auch der Star in Berlin auf und begründete sein Engagement durch die eigene leidvolle Erfahrung. "Es ist eine bewegende Geschichte für mich, denn ich bin auch in der Kindheit missbraucht worden." Als Sechs-oder Siebenjähriger sei er von einem Nachbarn missbraucht worden, aber aus Scham habe er seinen Eltern nichts erzählt. Dass diese Erfahrung ihn sehr geprägt hat, wird deutlich, wenn der Tanzprofi erzählt, dass ihm die Kampagne hilft, sich wieder selbst zu lieben.

Bruce Darnell rät zur professioneller Hilfe

Bruce Darnell erzählte unlängst von seinen psychischen Problemen. "Man hat immer die Gedanken gehabt, dass man wertlos ist, dass man nicht im Gleichgewicht war… man war irgendwie an einem dunklen Ort, und man konnte das alle nicht richtig einordnen", erzählte der Fernsehstar in dem Podcast 'Danke, gut'. Das seien Depressionen gewesen, aber wenn er heute diese "grauen Gedanken" hat, dann sagt er von sich, dass er "out of Order" sei. Er kann nun besser damit umgehen, denn er würde immer einen "Balance-Check" machen. Es sei völlig ok, sich professionelle Hilfe zu holen, und über seine Probleme zu sprechen. So gestärkt konnte Bruce Darnell dann auch über den Missbrauch reden, den er als Kind erlitten hat.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images