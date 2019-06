Allgemein | STAR NEWS

Miroslav Nemec: Ein Mann mit Tiefgang und ein kleiner Philosoph

Miroslav Nemec (65) ist als ‘Tatort’-Kommissar Ivo Batic unsterblich geworden. Seit mittlerweile 28 Jahren verkörpert er den Ermittler an der Seite seines Kollegen Udo Wachtveitl (60). Heute [26. Juni] feiert der Schauspieler seinen Geburtstag. Zahlreiche Weggefährten singen ihm im übertragenen Sinne ein Ständchen.

Ein Prosit!

Seine ehemalige Partnerin Janina Hartwig (58) etwa hat nur Gutes über Miroslav zu sagen und schreibt ihm in der ‘BILD’ einen Brief zu seinem Geburtstag: "Lieber Miro, 65 Jahre intensives, erfolgreiches, glückliches, tragisches, aufregendes, besinnliches, volles Leben. Dazu gratuliere ich Dir von ganzem Herzen. Danke, dass ich ein Teil davon sein durfte und danke für Deine Freundschaft! Deine Janina."

Ebenso herzlich zeigt sich Veronica Ferres (54). Die war mit dem Star zwar nie zusammen, spielte mit ihm zu Beginn ihrer Karriere aber im ‘Tatort’ und hegt deshalb ganz besondere Erinnerungen an Miroslav: "Lieber Miro, was ich Dir wünsche? Dass die Liebe und Leidenschaft zu Deinem Beruf Dich erfüllt und glücklich macht. Wir haben uns beide am Residenztheater in München kennengelernt, dann spielte ich in einem Deiner ersten Tatorte eine Prostituierte, die fast zum Opfer ihres Zuhälters wurde, wenn Du sie nicht gerettet hättest. Bleib frech, mutig und bewahre Dir Deinen tollen Humor. Alles Glück der Welt für Dich."

Ein toller Kollege

Ganz besonders warme Worte fand Miroslavs Kollegin Uschi Glas (75), die es liebt, mit dem smarten Schauspieler zu arbeiten. Das hat mehrere Gründe, wie sie in ihrem Geburtstagsgruß erklärt: "Ich freue mich, das Miroslav das Glück hat, seinen 65. Geburtstag feiern zu können und wünsche ihm nur das Beste. Ich hoffe, dass wir bald wieder zusammen drehen, denn Miroslav ist ein toller Kollege, mit dem man viel lachen, aber auch tiefgründige Gespräche führen kann. Er ist ein Mann mit Tiefgang und ein kleiner Philosoph."

Miroslav Nemec dürfte sich über diese netten Worte sehr gefreut haben.

© Cover Media