Miranda Kerr: Babybauch-Debüt in Baden-Baden

Miranda Kerr (35) wird erneut Mutter. Zusammen mit Snapchat-Gründer Evan Spiegel (28) erwartet das Supermodel das zweite gemeinsame Kind, insgesamt ist es bereits ihr drittes. Aus ihrer früheren Beziehung mit Schauspieler Orlando Bloom (42) ging der Sohn Flynn (8) hervor.

Schon am Freitag [29. März] bestätigte Mirandas Management, dass das Model erneut Mama werde. Wenig später schritt die Beauty über den roten Teppich beim Gruner+Jahr Spa Award in Baden-Baden und präsentierte stolz ihren Babybauch.

Wann ist es denn soweit?

Da Mirandas Bauch noch keine große Kugel geworden ist, wird es mit der Geburt wohl noch etwas dauern. Gegenüber 'Gala' zeigte sie sich positiv, was ihre Schwangerschaft angeht: "Ich habe etwas Morgenübelkeit, aber das hatte ich bei den anderen beiden auch, nicht Ungewöhnliches also. Am Ende lohnt es sich immer!"

Aber wann ist denn nun dieses Ende? Wann wird das Kind zur Welt kommen? Dazu schweigen Model, Papa und Management bislang. Auch zum Geschlecht des Babys ist bisher nichts bekannt.

So oder so ist die Nachricht der Schwangerschaft aber ein Grund zur Freude. 2017 heiratete Miranda Kerr ihren Evan Spiegel, 2018 folgte die Geburt von Hart Spiegel. Das zweite gemeinsame Kind dürfte nun die absolute Krönung für die beiden darstellen.

