Allgemein | STAR NEWS

Mimi Fiedler: Ups, schon war es passiert

Mimi Fiedler (43) ist jetzt eine verheiratete Frau.

Die Darstellerin (‘Tatort’) ist seit 2017 mit dem Produzenten Otto Steiner (55) zusammen. Ursprünglich wollten die beiden bereits an Silvester 2018 heiraten, doch daraus wurde nichts. Vor wenigen Tagen stellte Mimi aber klar, sie wolle auf jeden Fall noch im Januar eine standesamtliche Trauung vollziehen, bevor im Sommer dann groß mit Freunden in Bayern gefeiert werde. Getraut wurden die beiden nun: Am 9. Januar hatten sie sich mit ihren sechs Kindern aus früheren Beziehungen und weiteren Angehörigen aus dem engsten Familienkreis in einem Schlosshotel in Frankfurt eingefunden, um sich im dortigen Standesamt das Ja-Wort zu geben, wie ‘BUNTE’ berichtet. Der Standesbeamte habe dem frisch getrauten Paar sogar noch nützliche Ratschläge für eine erfolgreiche Ehe mit auf den Weg gegeben.

Groß feiern konnte Mimi aber nicht, denn am nächsten Morgen musste sie in aller Herrgottsfrühe aufstehen, um um Punkt sechs Uhr den Flieger nach Berlin zu erwischen, wo sie für die neue Serie ‘Nachtschwestern’ vor der Kamera steht. Im Sommer wird es mit der kirchlichen Hochzeit aber noch eine Chance für große Feierlichkeiten geben. Dabei muss Mimi nur darauf achten, dass sie nicht ein solches Debakel erlebt, wie bei ihrer ersten Hochzeit. Denn damals hatte sie sich auf ihr Kleid übergeben – und nicht etwa der Aufregung wegen, wie die Schauspielerin ‘BILD’ anvertraute: "Es war einfach keine gute Idee, auf einen fast leeren Magen den selbstgebrannten kroatischen Schnaps meines Onkels zu trinken." Das war aber noch nicht alles: "Mein frisch Angetrauter hat ein Feuerwerk gezündet und das ist in einem Baum gelandet. Der brannte lichterloh! Mein Vater sagt heute noch: 'Das ist ganz klar wie bei Moses im alten Testament – ein Zeichen von ganz oben.'"

© Cover Media