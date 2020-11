Allgemein | STAR NEWS

Mimi Fiedler: Kampf gegen das Lipödem

DE German Stars - Mimi Fiedler (44) kann Frauen gute Tipps gegen Lipödeme geben. Bei der Krankheit handelt es sich um eine Fettverteilungsstörung. Fettgewebe sammelt sich an den Armen und Beinen anstatt vom Körper abtransportiert zu webe. Die Gelenke verdicken sich, es kann zu starken Schmerzen kommen.

Sport und gesunde Ernährung helfen

Mimi Fiedler erhielt die Diagnose Lipödem, als sie 40 Jahre alt war. Zunächst dachte sie, es handele sich um einen besonders schlimmen Fall von Cellulite. Unter der habe sie bereits seit längerer Zeit gelitten, sich zwei Operationen unterziehen müssen. In der Talkshow von Moderator Marco Schreyl erzählte Mimi, dass sie sofort zum Arzt gegangen sei, als sie eine Veränderung in ihrem Bindegewebe feststellte. Der eröffnete ihr, dass es sich nicht um Cellulite, sondern um ein Lipödem handele: "Das ist eine Fettverteilungsstörung. Das hat etwas mit meinem hormonellen Haushalt zu tun. Ich habe mittlerweile sehr viel abgenommen, deswegen geht es jetzt wieder." Geholfen haben Sport und eine ausgewogene, gesunde Ernährung.

Mimi Fiedler ist nicht die einzige

Von diesen Tipps können Mitleidende profitieren – und von denen gibt es einige. In Deutschland leiden drei Millionen Frauen unter einem Lipödem. Männer sind nicht betroffen. Zu den Patienten gehört auch Daniela Katzenbergers Schwester Jenny Frankhauser. Die musste sich bereits mehrmals operieren lassen und leidet stark unter der Erkrankung, wie sie auf Instagram schrieb: "Ich hoffe sooo sehr, dass ich nur noch einmal unters Messer muss, beziehungsweise zwei- oder dreimal, da jeder Bereich einzeln abgesaugt werden muss. Oh man. Mich kostet jede OP so viel Kraft, und ich bin echt fertig langsam."