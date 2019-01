Allgemein | STAR NEWS

Miles Richie: Lionel Richies Sohn hat Ärger mit der Polizei

Miles Richie (24) sollte sich künftig besser überlegen, mit wem er Witze reißt.

Das Model, Sohn von Sänger Lionel Richie ('Hello'), hatte sich nämlich am Samstagmorgen [19. Januar] am Londoner Flughafen Heathrow enorm im Ton vergriffen. Miles Richie wurde nach Angaben von 'TMZ' aus bislang unbekanntem Grund der Zutritt zu seinem Flieger verwehrt. Daraufhin sei der 24-Jährige an der Kontrolle ausfallend geworden, bzw. habe einen schlechten Witz gemacht: er habe eine Bombe im Gepäck und werde diese detonieren, wenn er nicht sofort Zugang zum Flugzeug erhalte. Ein derartiger Kalauer kommt gerade an Flughäfen nicht besonders gut an und ist auch nicht geeignet, eine Situation zu entschärfen. Als weitere Sicherheitsleute am Gate erschienen, war Miles Richie so außer Rand und Band, dass er einen der Ankömmlinge schlug. Damit war das Maß selbst für die sonst so gelassenen Briten voll. Die Polizei erschien und stellte dem Model eine Verwarnung aus.

Damit kam der Star noch einigermaßen glimpflich davon, denn das bedeutet im britischen Rechtssystem, dass die Angelegenheit damit für ihn erledigt ist: Es folgen keine weiteren Gerichtstermine und der so Verwarnte wird auch nicht angeklagt. Einen Nachteil hat das schon, denn der Vorfall bleibt in Miles Richies Akten und kann ihm Schwierigkeiten bereiten, wenn er das nächste Mal versucht, ins Vereinigte Königreich einzureisen. Dumm gelaufen für Lionel Richies Sprössling.

