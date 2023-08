Allgemein | STAR NEWS

Mick Schumacher: Total verknallt in dänisches Model

DE Deutsche Promis - Mick Schumacher (24) ist total verliebt und wie das in diesen Zeiten so ist, darf das die ganze Welt über Instagram erfahren. Der Sohn von Michael Schumacher gibt normalerweise nicht viel preis von seinem Privatleben, das hat er von seinen Eltern gelernt.

“Ich bin wirklich glücklich”

Seine Mutter Corinna gewährt nach dem schweren Skiunfall ihres Mannes vor zehn Jahren kaum Einblicke in das Familienleben, aber ihr Sohn kann gar nicht anders, als seine neue Liebe zu präsentieren. Diese ist nämlich Influencerin: Laila Hasanovic (22) ist ein dänisches Model, das seine 150.000 Follower mit Geschichten über seine Reisen und Privatleben unterhält. Die Dänin war vorher mit dem Fußballer Jonas Wind liiert, aber das Paar trennte sich vor zwei Jahren. Nun ist also der Rennfahrer ihr Augenstern und der ist über beide Ohren verliebt in seine Liebste: "Ich bin wirklich glücklich", verriet er gegenüber RTL und präsentierte auf Instagram entsprechende Paarfotos.

Mick Schumacher möchte seine Liebe nicht verstecken

Der Sportler möchte deshalb auch seine neue Liebe "nicht verstecken" und deshalb kann man sich auf weitere Fotos von Mick Schumacher und Laila Hasanovic freuen. Privat läuft es also für den Promi-Spross, jetzt muss es nur noch beruflich mit einer Formel-Eins-Karriere klappen. Die lief nicht ganz so glücklich, denn nach einer unglücklich verlaufenden Saison wurde er bei Mercedes in die dritte Reihe verbannt und muss nun darauf hoffen, dass Fahrer vor ihm im Rennstall Fehler machen und er dadurch wieder Formel Eins fahren kann. "Die Zeit läuft ein bisschen davon, aber im Endeffekt muss ich mir die Zeit nehmen", beurteilte der Sportstar gegenüber 'Sky' seine Chancen. Aber zumindest hat Mick Schumacher nun mit Laila eine Frau an seiner Seite, die ihn dabei unterstützen kann.

Bild: Elmar Kremser/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images

