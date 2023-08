Allgemein | STAR NEWS

Mick Jagger und Keith Richards: In Bronze verewigt

DE Showbiz - Mick Jagger (80) und Keith Richards (79) gibt es nun auch in Bronze. Die beiden Rolling-Stones-Stars wurden als Statue verewigt. Dartford, unweit von London, hat seinen berühmtesten Söhnen ein Denkmal gesetzt.

Unerwarteter Traumauftrag

Letzte Woche wurde das Kunstwerk enthüllt. Die Ehre wurde dem Ratsvorsitzenden Jeremy Kite zuteil, und gemeinsam mit der Bildhauerin Amy Goodman zeigte er die beiden Bronzefiguren der Öffentlichkeit. Die Künstlerin war sich der Ehre durchaus bewusst: “Dies war ein wirklich unerwarteter Traumauftrag. Die Möglichkeit zu bekommen, diese Ikonen zu modellieren, deren Musik ich absolut liebe, war überwältigend und emotional. Ihre Musik zu spielen, mich mit ihrem Material zu umgeben, während ich sie modellierte, hat mir sehr geholfen, und ich wollte einfach das beste, dynamischste Werk schaffen, das ich schaffen konnte."

Mick Jagger und Keith Richards waren selbst nicht anwesend

Nun hätten sich die Verantwortlichen sicherlich gewünscht, dass die beiden "Glimmer Twins", wie sie sich in den 70er Jahren nannten, bei der Enthüllung dabei sind. Aber diesen Wunsch erfüllten die Rocker ihnen nicht. Immerhin erschien Keith Richards Tochter Angela mit ihrer Tochter Ava, um das in Bronze gegossene Antlitz ihres Verwandten zu sehen.

Amy Goodman bildete beide ab, wie sie in den 80er Jahren auf der Bühne aussahen. Hier hüpft Mick Jagger auf einem Bein, während sich Keith Richards über seine Gitarre beugt. Für Jeremy Kite war die Enthüllung ein stolzer Moment: "In Sachen Kultur und Musik gibt es nicht viel mehr Einfluss als die Rolling Stones. Ihre Musik hat das Gesicht der populären Musik verändert, und diese Jungs aus Dartford sind heute zwei der bekanntesten und beliebtesten Menschen der Welt." Und er hofft sicherlich, dass sich nun zahlreiche Fans auf den Weg nach Dartford machen, um die in Bronze gegossenen Mick Jagger und Keith Richards zu bewundern – die Stadt ist nicht gerade ein Tourismus-Hotspot und kann jeden Cent gebrauchen.

Bild: Dartford Borough Council/Andy Barnes Photography/Cover Images

