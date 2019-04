Allgemein | STAR NEWS

Mick Jagger: Rolling-Stones-Legende auf dem Weg der Besserung

Mick Jagger (75) soll es mittlerweile schon viel besser gehen. Der Musiker ('Dancing in the Street') war am Wochenende in die Schlagzeilen geraten, da die geplante Tour der Rolling Stones wegen seiner Gesundheit verschoben werden musste. Was ihm genau fehlte, wollte niemand verraten und so kochte die Gerüchteküche schnell hoch. Angeblich habe Mick sich einer Operation unterziehen müssen, die ihn nun drei Monate der Genesung kosten würde. Ein Nahestehender des Musikers konnte nun Licht ins Dunkel bringen.

Nicht so schlimm wie vermutet

Entgegen aller Berichte soll es Mick Jagger gar nicht so schlecht gehen. Der Insider sprach mit dem 'Daily Mirror' über Jaggers Zustand: "Mick ist einer der fittesten 75-Jährigen auf dem Planeten. Schau ihn dir auf der Bühne an. Wenn sich jemand erholen kann, dann ist es Mick. Er plant aktuell, dass er in sechs Wochen wieder fit ist."

Schon am Wochenende wurde Mick Jagger lachend auf seinem Balkon in einem Hotel in Miami fotografiert. Allzu schlecht scheint es ihm also wirklich nicht zu gehen.

Die Enttäuschung ist groß

So gut die Nachrichten um den Gesundheitszustand auch sein mögen: Die Enttäuschung, dass die Tour der Rolling Stones verschoben werden muss, ist natürlich nicht nur bei den Fans groß. So twitterte Bandmitglied Keith Richards (75): "Das ist für alle eine große Enttäuschung. Doch man muss sich eben um manches kümmern und wir werden uns bald sehen!"

Wann die Tour nun stattfinden wird, wollen Mick Jagger und Co. in Kürze bekanntgeben.

© Cover Media