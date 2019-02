Allgemein | STAR NEWS

Michelle Pfeiffer: Ein Traum geht in Erfüllung

Für Michelle Pfeiffer (60) läuft es aktuell auch abseits der Filmbranche mehr als prächtig. In einem Interview mit dem 'InStyle'-Magazin berichtet sie nun, dass sie lange auf ihr aktuelles Projekt hinarbeiten musste: eine eigene Parfüm-Kollektion.

Gut Ding will Weile haben

Schon bei der Geburt ihrer Kinder 1993 und '94 kam ihr der Gedanke, einen eigenen Duft kreieren zu wollen. "Als die Kinder noch klein waren, begann ich die Welt mit anderen Augen zu sehen", verrät sie im Interview. "Ich betrachtete Etiketten und las Inhaltsstofflisten, so wie ich es nie zuvor gemacht hatte. Das öffnete mir die Augen." Einen Duft zu finden, bei dem sie sich wohl fühlen konnte, sei damals schwer gewesen. Heute sind ihre Kinder 24 und 26 Jahre alt und Michelle Pfeiffer kann sich endlich ihrem Traum widmen. Wann die Düfte mit dem Namen Henry Rose erscheinen, bleibt allerdings noch ein Geheimnis.

Doppelt hält besser

Wer nun aber denkt, der Hollywoodstar verabschiedet sich für die Duft-Kollektion von der Schauspielerei, der irrt sich. Zwar wird sich auch in Zukunft auf der großen Leinwand zu sehen sein, doch natürlich war aller Anfang schwer: "Ein Business zu starten und wieder vor der Kamera zu stehen… da will ich mich nicht beklagen. Das ist ein Erste-Welt-Problem." So sei es für sie immer schöner, zu viel Arbeit zu haben, als nicht zu wissen, wie man den Tag rum bekommt. Für die nächste Zeit dürfte Michelle Pfeiffer erst einmal voll und ganz ausgelastet sein.

