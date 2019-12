Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler und Laura: Zum Nikolaustag eine böse Spitze

DE German Stars - Das musste ja irgendwann kommen: Seit geraumer Zeit zelebrieren Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura (19) ihre Liebe vor der deutschen Öffentlichkeit. Die findet das ungleiche Paar spannend, denn der Altersunterschied lädt zu allerlei Lästereien ein.

Bislang immer zurückgehalten

Bislang hatte sich eine Person bei eben diesen Lästereien jedoch zurückgehalten: Claudia Norberg (48), die Ex-Frau des Sängers ('Sie liebt den DJ'). Bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die beiden fast 30 Jahre lang ein Paar waren. Doch Anfang vergangener Woche gab Claudia ihre Zurückhaltung in einem Interview mit 'Bild' auf und schien erstmals versteckt gegen Laura auszuteilen: "Nur des Berufs wegen sind schließlich auch Laura und Michael zusammengekommen, ansonsten wären beide wohl nie aufeinander gestoßen. Wenn Michael z.B. KFZ-Mechaniker gewesen wäre und eben nicht DER WENDLER, hätte Laura sich wohl auch nicht für ihn interessiert. Schließlich haben sich beide am Rande eines Wendler-Konzertes kennengelernt."

Laura beglückt Michael Wendler

Nun lässt sich eine solche Bemerkung auf vielerlei Art interpretieren, aber man kann sie durchaus so verstehen, dass sie Laura vorwirft, nur auf Michael Wendlers Ruhm aus zu sein. Am Nikolaustag kam schließlich die Gelegenheit für Laura zurückzuschlagen. In ihrer Instagram-Story präsentiert sie Geschenkteller für ihren Liebsten und dessen Tochter Adeline (17) und erzählt: "Ich merke, wie sehr ich meinen Traummann damit beglücken kann! Er freut sich immer so sehr und bedankt sich, weil er das alles mit so viel Liebe zum ersten Mal erlebt – mit mir!" Eine unverhüllte Spitze von Laura Müller an Michael Wendlers Ex. Ob da wohl noch eine Retourkutsche kommt?

