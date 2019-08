Allgemein | STAR NEWS

Michael Wendler: Freundin Laura bekommt schon wieder Ärger

DE Showbiz - Seit Michael Wendler (47) mit Laura Müller (19) zusammen ist, vergeht kaum eine Woche, in der uns die beiden nicht an ihrem Glück teilhaben lassen. Dabei ist die Beziehung des Schlagersängers ('Sie liebt den DJ') zu seiner Freundin natürlich heißer Gesprächsstoff — nicht zuletzt des Altersunterschiedes wegen.

Shitstorm nach Posting von Michael Wendler

Der Aufenthalt im 'Sommerhaus der Stars' tat sein Übriges: Michael Wendler und Laura sind in aller Munde. Soviel Aufmerksamkeit ruft natürlich zwangsläufig auch Hater auf den Plan. Als der Sänger vergangene Woche die Ankündigung eines Konzertes auf Instagram postete und Laura als Moderatorin auf dem Veranstaltungsplakat genannt wurde, brach umgehend ein Shitstorm los. Die meisten Nutzer hinterfragten Lauras Eignung für diesen Job, andere fragten sich lediglich, warum ein Konzert moderiert werden muss.

Laura Müller arbeitet

Jetzt hat Laura auf ihrem eigenen Instagram-Account erneut die Gemüter erhitzt. Sie arbeitet nämlich hart daran, sich ein eigenes Profil als Influencerin aufzubauen. Doch als sie am Donnerstag ein Foto hochlud, das sie in einem engen schwarzen Kleid zeigt und darunter schrieb "Ich bin schon wieder fleißig am arbeiten", schlugen die Wellen hoch. Es half auch nicht, dass sie ihre 200.000 Follower um Rat bat, was diese denn künftig gerne auf ihrem Profil sehen möchten. "Arbeiten? Leicht gesagt ohne Ausbildung, dafür aber mit einem zahlungskräftigen Partner an der Seite", ätzt ein Nutzer, ein anderer klärt auf: "Am arbeiten gibt es nicht. Aber woher soll sie das wissen ohne Schulabschluss." Natürlich gibt es auch echte Fans, die einfach nur finden: "So hübsch!" Es scheint, dass es auch für die Freundin von Michael Wendler nicht leicht ist, eine Karriere als Influencerin zu starten.

