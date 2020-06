Allgemein | STAR NEWS

Michael Patrick Kelly: Darum schlug er eine Gitarre kaputt

DE German Stars - Am Dienstagabend (23. Juni) stand Gastgeber 'Paddy' Kelly (42) selbst im Mittelpunkt von 'Sing meinen Song - Das Tauschkonzert', wo seine Lieder neu interpretiert wurden. Es ist das zweite Mal, dass der ehemalige Kelly-Family-Sänger bereits als Gastgeber der Musiksendung auftritt.

Michael Patrick Kelly schlug erstmalig eine Gitarre kaputt

Doch in der letzten Show hatte Paddy für Aufsehen gesorgt, als er eine Gitarre kaputt schlug. In einem Interview mit 'Gala' verriet der Sänger nun, was ihn dazu verleitet hatte: "Bei dem Song 'Feuer und Wasser' von Selig habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Gitarre zerschlagen. Ich wollte mit der negativen Handlung etwas Positives bewirken und den Appell im Songtext stärker betonen."

Das erste und letzte Mal

Gefallen hat der Sänger jedoch nicht daran gefunden. "Im Gegenteil, das habe ich noch nie getan. Eine Gitarre kaputtzumachen, geht total gegen meine Ethik. Ich habe mir daher die billigste Gitarre bestellt, die ich finden konnte und habe sie während der Performance zerschlagen."

Witzigerweise hat der Selig-Sänger Jan Plewka (49) selbst versucht, ihn im Vorfeld von seinem Vorhaben abzuhalten. "Früher hat der noch viel verrücktere Dinge auf der Bühne gemacht. Aber da sieht man mal, wie sich Menschen verändern", schmunzelte Michael Patrick Kelly.