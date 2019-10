Allgemein | STAR NEWS

Michael Douglas fürchtete um das Leben seines Sohnes

DE Showbiz - Schon als Cameron Douglas (40) noch ein Teenager war, musste sein Vater Michael (75) seinem Alkohol- und Marihuana-Missbrauch hilflos zusehen. In seinen 20ern dealte der Sohn des Hollywoodstars sogar mit Methamphetaminen. Mit seinen Drogengeschichten landete Cameron schließlich hinter Gittern, sechs Jahre musste er absitzen.

Doch auch die Gefängnisstrafe hielt ihn nicht davon ab, sich weiterhin illegalen Tätigkeiten zu widmen, und so schmuggelte er illegale Substanzen ins Gefängnis hinein. Im Juli 2016 wurde er in eine Einrichtung des Betreuten Wohnens entlassen, aber wenige Monate später wurde er bei einem Drogentest positiv auf Marihuana getestet. Damit hatte er die Regeln der Einrichtung verletzt.

Michael Douglas ist erleichtert

Mittlerweile ist Cameron aber clean - zur großen Erleichterung seines Vaters. Dieser ist froh, dass er nicht mehr ständig um seinen Sohn bangen muss. Früher gab es immer wieder Phasen, in denen er bei jedem Anruf fürchtete, dass sein Sohn gestorben war.

"Es gab Momente, in denen die Hoffnung schwand … Das Leben war eine Reihe von Krisen. Ich dachte, ich würde ihn verlieren", erklärte Michael Douglas dem 'People'-Magazin.

Cameron möchte anderen helfen

In seinen Memoiren, die Cameron nun mit dem Titel 'Long Way Home' veröffentlicht hat, schreibt er über seinen Kampf gegen die Sucht und versichert, alles dafür zu tun, weiterhin clean zu bleiben. "Ich hasste es, mein Leben in Trümmern zu sehen, wegen all der Drogen. Aber ich konnte einfach nicht aufhören." Mit seiner Geschichte möchte Cameron andere Süchtige ermutigen, sich "Hilfe zu suchen".

Der Sohn von Michael Douglas ist mittlerweile seit Juni 2018 sauber, mit seiner langjährigen Freundin Viviane Thiebes zieht er die gemeinsame Tochter Lua (1) groß.

