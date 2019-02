Allgemein | STAR NEWS

Michael Bublé: Schwägerin in spe musste beim Date helfen

Michael Bublé (43) hatte ein paar herausfordernde Dates mit seiner jetzigen Ehefrau.

Der Musiker (‘Feeling Good’) ist mit Luisana Lopilato (31) verheiratet, die er Ende 2008 kennengelernt hatte. Ihr erstes Aufeinandertreffen war aber von Missverständnissen geprägt, wie Michael jetzt schmunzelnd gegenüber ‘Access Hollywood’ zugab. Luisana war zu einem seiner Konzerte in Argentinien gekommen – wo sie zu jener Zeit wohnte – und ließ es sich nicht nehmen, mit einem guten Freund anschließend hinter die Bühne zu treten. Michael dachte zunächst, die beiden Besucher seien ein Paar, bis er sich mit dem Mann zu unterhalten begann und schnell feststellte, dass es sich bei ihm lediglich um einen Freund handelte. Dass sich Michael und ihr Begleiter unterhielten, gefiel wiederum Luisana gar nicht so sehr, da sie dachte, der Sänger sei homosexuell. Alle Missverständnisse wurden ganz schnell aufgeklärt, und die argentinische Schönheit willigte ein, mit Michael auf ein Date zu gehen.

Kommunikationsprobleme

Das Problem dabei war: Luisana sprach fast kein Englisch. Was also tun? Ganz einfach: Luisanas Schwester musste mitkommen. Michael erinnert sich: "Ihre Schwester hat mir wirklich geholfen, weil sie mehr Englisch sprechen konnte, als Luisana. Ich hab nur gesagt: ‘Hör zu, ich finde dich wunderschön, und ich fände es toll, wenn wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen könnten.’ Auf unseren ersten Dates, die sich über einen Zeitraum von ein paar Monaten erstreckten, war also immer ihre Schwester dabei. Es waren immer Freunde dabei." Dann hatte Michael eine andere Idee: Er brachte zu den Dates einen Laptop mit, damit er spontan Sachen für seine Angebetete ins Englische übersetzen konnte. "Ich habe ein MacBook mitgeschleppt und dann einfach einen Knopf gedrückt, um etwas zu übersetzen."

Es hat funktioniert: Die beiden Turteltauben sind seit 2011verheiratet.

