Michael Bublé: Baby Nr. 4 ist da

DE Showbiz - Frohe Botschaft von Michael Bublé (46) und Luisana Lopilato (35). Der Sänger ('Haven't Met You Yet') und seine Frau gaben am Sonnabend (20. August) auf Instagram bekannt, dass sie ihre Familie erneut erweitert haben.

"Aus Liebe wird Leben"

Der Kanadier und die argentinische Schauspielerin freuen sich über eine kleine Tochter, die sie auf den Namen Cielo Yoli Rose Bublé tauften. "Aus Liebe wird Leben, Licht und sie…unser Baby Cielo Yoli Rose Bublé", schrieb die mittlerweile vierfache Mutter auf Instagram zu einem Foto eines winzigen rosig aussehenden Babyfüßchens. "Du bist endlich mit deinen 3,8 Kilo in unserem Leben angekommen!!! Wir danken Gott für diesen unendlichen Segen, wir lieben dich!! Noah, Elias, Vida und deine Mama und dein Papa." Zahlreiche Promis gratulierten, darunter Schauspielerin Zooey Deschanel und Starkoch Gordon Ramsay.

Michael Bublé und Luisana Lopilato drehten ein Video

Im Februar hatten Michael Bublé und Luisana Lopilato bekannt gegeben, dass erneut Nachwuchs unterwegs ist — mit einem Musikvideo. Schließlich hatten der Star und seine Frau sich auch bei Video-Dreharbeiten kennengelernt und spielten im Clip zum neuen Song 'I'll Never Not Love You' darauf an. "Meine Frau und ich gehen durch die romantischsten Szenen und die größten Momente der Kinogeschichte, denn wir lieben sie so sehr und wir lieben uns, und am Ende des Videos sieht man wieder, dass es nur ein Tagtraum von mir war", erklärte der Sänger das Konzept des Videos damals. "Aber der Unterschied ist nun, dass die Frau aus dem Video 'Haven't Met You Yet' damals seine Freundin war und nun seine Frau ist, und sie haben diese drei wunderschönen Kinder." Aus diesen wunderschönen Kindern sind jetzt vier geworden — und Träume werden für Luisana Lopilato und Michael Bublé tatsächlich wahr.

