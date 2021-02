Allgemein | STAR NEWS

Michael B. Jordan: Sag es mit Aktien

DE Showbiz - Was macht einen perfekten Valentinstag aus? Rosen, Schokolade, Karten, ein romantisches Essen zu zweit und mit Bedacht und Liebe ausgesuchte Geschenke wie Schmuck, Designermode … oder Aktien. Letzteres packte die Freundin von 'Black Panther'-Star Michael B. Jordan (34) am Sonntag (14. Februar) aus.

"Baby hat mir Aktien gekauft"

Der Schauspieler hatte sich am Tag der Verliebten ein ganz besonders Geschenk für seine Freundin Lori Harvey (24) ausgedacht. Statt einer Ledertasche von Hermès bekam das Model Aktien des französischen Luxus-Labels. Loris Reaktion? Begeisterung! Die neue Hermès-Investorin teilte anschließend ein Foto ihres Geschenk-Zertifikats auf Instagram und schrieb: "Das beste Geschenk aller Zeiten … Baby hat mir Aktien von Hermès gekauft." Doch mit einem einfachen Gutschein war es natürlich nicht getan.

Michael B. Jordans Meeresschildkröte

Michael B. Jordan hatte nämlich ein ganzes Aquarium für den großen Tag gemietet und ordentlich auftischen lassen. Nach einer ausgiebigen privaten Tour speisten der Star und Lori dann in einem üppig mit Rosenblättern und Kerzen geschmückten Glastunnel, während über ihnen die Fische und Meeresschildkröten schwammen. Diese originelle Idee mag mit dem Kosenamen zu tun haben, den der Schauspieler für seine Liebste hat: Er nennt das Model Turtle, also Meeresschildkröte. Eine Plüsch-Version des Meeresbewohners wartete ebenfalls auf Lori. Das Menü stammte vom Nobelrestaurant Nobu — natürlich gab es Fisch.

Lori stellte sicher, dass jeder Moment des romantischen Abends eingefangen wurde und teilte eifrig Bilder ihres unvergessenen Valentinstages auf Instagram, inklusive einer üppig geschmückten Hotelsuite, in die ihr Freund sie nach dem Essen entführte: Rosen und Kerzen, so weit das Auge reichte, ein luxuriöses Schaumbad wartete bereits. Ist Michael B. Jordan also nicht nur der 'Sexiest Man Alive' sonder auch der romantischste?