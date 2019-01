Allgemein | STAR NEWS

Metallica bringt eigenes Bier auf den Markt

Trinken wie die Rockstars? Mit der neuen Biermarke von Metallica ist das möglich.

Die legendäre Metal-Band ('Nothing Else Matters') steht seit Jahrzehnten erfolgreich auf der Bühne und hat Musikgeschichte geschrieben. Ein Ende des wilden Rock'n'Roll-Lebens ist jedoch noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil, James Hetfield (55), Lars Ulrich (55), Kirk Hammett (56) und Robert Trujillo (54) versuchen sich trotz ihres Weltruhms an immer neuen Projekten. Ihr aktueller Streich: ein eigenes Bier. Na dann prost!

Das persönliche Gebräu der Band trägt den Namen 'Enter Night Pilsner', eine Anspielung auf ihren 1991 veröffentlichen Song 'Enter Sandman'. Metallica holte sich dabei Hilfe von Profis und arbeitete bei der Produktion mit Arrogant Consortia, einer renommierten Biermarke von Stone Brewing zusammen. In einem gemeinsamen Statement heißt es:

"Enter Night Pilsner ist aus der kreativen Begegnung von zwei Kräften entsprungen, die beide zu weltbekannten Namen wurden, aber ihre Wurzeln im Untergrund haben."

Weiter wird betont, die Zusammenarbeit sei "unermüdlich und passioniert". Außerdem sei die Metal-Gruppe aktiv beim Herstellungsprozess involviert gewesen: "Bandmitglieder von Metallica und Stones talentiertes Brauer-Team haben bei jedem einzelnen Schritt gemeinsam gearbeitet."

Enter Night Pilsner ist bereits in den USA verkäuflich, international soll es ab Frühling dieses Jahres verkauft werden. Viele Fans können den Release wohl kaum erwarten. Schließlich hat Metallica nach eigenen Angaben ihr Herzblut in das Gebräu gesteckt – und nothing else matters. Prost!

