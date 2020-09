Allgemein | STAR NEWS

Menowin Fröhlich: Ich wollte nach Frankfurt und Koks kaufen

DE German Stars - Menowin Fröhlich (32) hat in den vergangenen Jahren mehr mit Gesetzeskonflikten Schlagzeilen gemacht als mit seiner Musik. Das scheint sich so bald auch nicht zu ändern, denn der Sänger musste am Donnerstag (24. September) erneut vor Gericht erscheinnen, da sein letzter Gesetzesverstoß noch nicht zu den Akten gelegt worden war.

Ursprünglich milde Strafe

Im Juni 2019 war er dabei erwischt worden, wie er betrunken mit seinem Auto unterwegs war. Schlimmer noch: Der Musiker hatte sich in seinem Fahrzeug überschlagen. Viel schlimmer noch: Er hatte keinen Führerschein. Vor Gericht erklärte Menowin: "Wir haben im Garten gegrillt. Da habe ich Bier getrunken. Es war Besuch da. Als es alle war, wollte ich mehr trinken." Das wollte die Staatsanwaltschaft während des Verfahrens im Mai 2020 nicht als triftigen Grund für eine Fahrt unter Alkoholeinfluss gelten lassen. Das Amtsgericht Darmstadt wollte es bei einer Drogen-Therapie für den Übeltäter belassen.

Menowin Fröhlich ist ehrlich

Mit dieser Strafe war die Staatsanwaltschaft jedoch nicht zufrieden, legte Berufung gegen das Urteil ein. Für Menowin bedeutete dies, dass er erneut vor Gericht erscheinen musste. Es kam zu einer weiteren Anhörung. Hier führte der Angeklagte weiter aus: "Ich wollte nicht nur zur Tanke, ich wollte nach Frankfurt und Koks kaufen." Den angeordneten Drogen-Entzug werde er wahrscheinlich mithilfe einer Produktionsfirma bezahlen, die ihn begleiten und filmen will. Zudem fügte er hinsichtlich seiner finanziellen Situation hinzu: "Ein neuer Chef von RTL hat mir versprochen, dass ich in der Jury von DSDS komme. Also nach dem Wendler." Nun darf Menowin Fröhlich bis zum 30. September 2021 keinen Gesetzesverstoß begehen. Ansonsten heißt es: ab hinter schwedische Gardinen.