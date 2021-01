Allgemein | STAR NEWS

Menowin Fröhlich: “Ich habe die Kontrolle verloren”

DE Deutsche Promis - Für Menowin Fröhlich (33) ist das Leben eine einzige Achterbahnfahrt. Auch wenn der Sänger ('Round N Round') immer wieder versucht, sich von Alkohol und Drogen loszusagen, wurde er ein ums andere Mal rückfällig, wegen Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen sogar verurteilt. Doch diesmal soll es klappen.

Am Vorabend schwach geworden

Eigentlich hätte der ehemalige 'DSDS'-Teilnehmer schon Anfang Dezember in einer hessischen Entzugsklinik vorstellig werden sollen. Sogar ein Kamerateam sollte den Star begleiten und den Moment für die Doku-Reihe 'Menowin — Mein Dämon und ich' filmen. Doch den Entzug trat der Sänger an dem Tag nicht an. Am Abend zuvor geriet eine Feier aus dem Ruder, gestand Menowin gegenüber 'Bild': "Ich habe zu viel getrunken und wollte dann mehr. Ich habe auch Koks genommen. Ich gebe es zu, ich bin kaputt, ich hatte einen Rückfall."

Menowin Fröhlich ist auf dem richtigen Weg

Eine Aufnahmebedingung für die Klinik ist, dass der Therapiewillige dort clean ankommt. Man hätte also Menowin Fröhlich sofort wieder nach Hause geschickt. Dass er einen großen Fehler gemacht hat, bestreitet der Star gar nicht: "Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Das war dämlich und das weiß ich." Doch danach riss sich der Sänger zusammen und wurde am 29. Dezember schließlich zugelassen. Menowin zeigt sich optimistisch: "Die ersten Wochen in der Klinik haben mir unheimlich gutgetan. Ich bin auf dem richtigen Weg und habe meinen Dämonen den Kampf angesagt." Da kann man Menowin Fröhlich nur die Daumen drücken.