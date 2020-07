Allgemein | STAR NEWS

Menowin Fröhlich: “Es hätte mich beinahe mein Leben gekostet!”

DE German Stars - DSDS-Star Menowin Fröhlich (32) hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er in den letzten Wochen schwere Zeiten durchgemacht hat.

Schwere Zeiten für Menowin Fröhlich

Seine Anhänger ließ Menowin auf Social Media regelmäßig an seinem Privatleben teilhaben, immer wieder postete er kryptische und besorgnis erregende Nachrichten. So scheint er gerade eine Ehekrise mit Frau Senay überwunden zu haben. Außerdem verstarb vor wenigen Tagen sein Cousin an den Folgen einer Leukämie-Erkrankung mit nur 32 Jahren.

Mysteriöse Ankündigung

Und erst am Dienstag (28. Juli) meldete sich Menowin mit einer neuen mysteriösen Botschaft zu Wort: Endlich wolle er sich "öffentlich zu allem" äußern. "So lange habe ich auf diesen Tag gewartet! Ich bekomme jeden Tag zahlreiche Nachrichten von euch, die mich wirklich stärken. Es war ein langer Kampf! Er hätte mich beinahe mein Leben gekostet", erklärt er auf Instagram. Das Posting lässt allerdings völlig offen, mit welchen Enthüllungen Menowin Fröhlich seine Fans überraschen wird. Wir sind gespannt!