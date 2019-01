Allgemein | STAR NEWS

Melissa McCarthy von Reporter beleidigt

Ein Reporter vergriff sich Melissa McCarthy (48) gegenüber im Ton.

Klar, dass sich die US-amerikanische Schauspieler DAS nicht gefallen ließ. Wie die zweifache Mutter jetzt im 'InStyle'-Interview verriet, musste sie sich in der Vergangenheit eine fiese Bemerkung von einem Journalisten anhören. "Vor einigen Jahren war ich auf einer Pressekonferenz für den Film 'Taffe Mädels' oder 'Tammy' und jemand aus einer sehr großen Organisation fragte mich wiederholt: 'Warum haben Sie immer das Bedürfnis, so grotesk zu sein?' Es war ein riesiges Interview mit wohl über 100 Menschen in dem Raum und er war höhnisch", erklärte Melissa dem Magazin.

Offenbar wusste sie nicht, worauf der Reporter hinaus wollte und bat ihn um Aufklärung: "Ich kann Ihre Frage nicht beantworten, weil ich sie nicht verstehe." Um Klarheit zu verschaffen fragte der Journalist, warum McCarthy in ihren Filmen immer so "schlampig aussehe" und sagte außerdem: "Sie tragen kein Make-up, Ihre Haare sind nicht gemacht, Sie schreien Menschen an." Eine unmögliche Frage, wie Melissa McCarthy bis heute findet und damals mit den Worten "Haben Sie jemals einem Mann so eine Frage gestellt? Ich spiele einen Charakter" beantwortete. Statt es dabei zu belassen, sagte er dann: "Oh, gut. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Wenn Sie die Frage aber nicht beantworten wollen, dann sollten Sie nicht zu solchen Veranstaltungen kommen."

Es war allerdings nicht das erste Mal, dass sich McCarthy so einem Journalisten ausgesetzt sah. Ein anderer fragte sie bei einem Event: "Sind Sie darüber schockiert, dass Sie mit Ihrem gewaltigen Gewicht in diesem Business arbeiten?" Ihr einziger Gedanke sei gewesen, dass Sie den Mann mit ihrem gewaltigen Gewicht jederzeit umhauen könnte.

