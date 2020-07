Allgemein | STAR NEWS

Melanie Müller: So genervt ist sie von den negativen Kommentaren

DE German Stars - Melanie Müller (32) wollte sich eigentlich nur mit ihrer Familie bei einem Picknick an der Ostsee entspannen. Dabei war natürlich auch ihr kleiner Sohn. Doch als sie ein Bild von dem eigentlich so fröhlichen Nachmittag auf Instagram postete, zog gleich ein Shitstorm auf.

Trinkt Melanie Müller zu viel?

Was war der Stein des Anstoßes? Da gab es einiges, was den angeblichen Fans sauer aufstieß: Melanie und Co. sitzen auf einer Decke am Strand. Auf der Decke liegt eine umgekippte Weinflasche, in der Hand hält der Ballermann-Star ein Plastikglas mit Rotwein, in Plastikschalen liegen diverse kulinarische Feinheiten. Alles scheint ein Problem zu sein: die Weinflasche, der Plastikbecher, das Essen, und allem voran Melanie selbst. So schießen einige ihrer Abonnenten mit Kommentaren wie: "Dich sieht man irgendwie auch nur trinken …" und mit: "Ich fand dich immer toll, aber in der letzten Zeit sieht man nur Bilder, wo du immer Alkohol trinkst. Pass ein bisschen auf, ich weiß von was ich rede, habe vor 14 Jahren einen Entzug gemacht." Auch behaupteten sie, Melanies Sohn würde im Wein sitzen.

Melanie Müller kennt die Wahrheit

Diese Kommentare wollte Melanie Müller aber nicht einfach so stehen lassen, denn sie seien einfach nicht zutreffend. So antwortete die Entertainerin: "Mein Junge sitzt nicht im umgekippten Rotwein, sondern auf einer roten Decke!!!! Macht euch die Mühe in Zukunft und schaut genauer hin, bevor man wieder durchdreht. So traurig, auf was ihr euch alles stürzt." Gegenüber 'Gala' führt sie nun aus, dass sie sich keiner Schuld bewusst ist und deshalb auch gut mit sich und dem betreffenden Foto leben könne: "Das ärgert mich nicht. Man weiß ja nicht, wer in der Runde überhaupt alles getrunken hat. Von daher ... Wir sind alle gute Mamas und dann darf man auch abends mal ein Glas Wein trinken."