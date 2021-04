Allgemein | STAR NEWS

Melanie Müller: Karl Lauterbach kommt mit zum Ballermann

DE Deutsche Promis - Melanie Müller (32) ist seit vielen Jahren als Schlagerstar am Ballermann erfolgreich. Allerdings steht die Industrie seit über einem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie still. Diese Pandemie macht Melanie nun zum Thema eines neuen Songs. Genauer gesagt huldigt sie damit einem ganz besonderen Menschen.

Die Bühne gehört Karl

Der führende Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, pocht seit Wochen auf strengere Maßnahmen gegen das Coronavirus. Immer wieder spricht er in Talkshows und in den Nachrichten über die Gefahren der Pandemie. Mit seinen Mahnungen lag er bislang nicht falsch. Ist das ein Grund, warum der zuverlässige Politiker nun einen eigenen Song bekommen hat? Melanie Müller hat nämlich einen Hit mit dem Titel 'Karl der Große' herausgebracht. Dabei geht es weniger um die Pandemie an sich, sondern um Karl Lauterbach ganz direkt – als Mensch, als Mann, als Sexsymbol, wie Melanie ihn sieht.

Wie ernst meint es Melanie Müller?

So singt sie in dem Lied: "Und sitzen wir im Flieger, dann klappern seine Zähne, die Zahlen nur im Kopf, er kriegt bestimmt Migräne. Beruhig dich, kleiner Held, setz die Sonnenbrille auf, komm zu uns auf die Insel, der Rest nimmt seinen Lauf. Er ist Deutschlands Sexsymbol, Karl Lauterbach ist unser Idol." Doch wie ernstgemeint ist das alles? Melanie verriet auf Social Media selbst, man solle den Text mit einem "Augenzwinkern" lesen und hören. Doch heißt das, dass sich Melanie über den Experten lustig macht oder sein Wissen zu schätzen weiß?

In einem Statement zeigt sich Melanie Müller jedenfalls zerknirscht, seit vielen Monaten nicht mehr arbeiten zu können: "Das Ganze soll zwar gute Laune verbreiten, aber es ist auch an all meinen Kollegen und Kolleginnen gewidmet, denen momentan nicht zu lachen zumute ist. (...) Die Branche steht komplett still."

Bild: Jens Kalaene/picture-alliance/Cover Imag