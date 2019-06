Allgemein | STAR NEWS

Melanie Müller: Ein viertes M ist auf dem Weg

Melanie Müller (31) erfüllte sich den Traum vom Mamasein vor zwei Jahren, als sie die kleine Mia auf die Welt brachte. Seitdem gibt es im Familienhaushalt drei Ms: Melanie, Papa Mike, und Tochter Mia. Dabei wird es aber nicht bleiben, wie die Sängerin jetzt bekannt gegeben hat.

Heimlich, still und leise

Denn im Interview mit ‘RTL’ plauderte sie aus, dass sie im sechsten Monat schwanger ist, und dies aus gutem Grund so lange für sich behalten hat: "Wir haben es ein bisschen verheimlicht, natürlich auch, weil ich viel unterwegs bin, viele Jobs habe. Wir haben es schon drauf angelegt. Als es dann so weit war, war ich etwas geschockt, aber ich glaube, es ist einfach das passende Alter für unsere kleine Mia." Ob Mia ein Brüderchen oder ein Schwesterchen bekommt, ist noch ungewiss. Gewiss ist nur, dass der Name des neuen Rackers natürlich auch mit einem M beginnen wird.

Ich bin mal eben weg

Dass Melanie die Nachricht von ihrer erneuten Schwangerschaft so lange für sich behalten hat, dürfte eine kluge Entscheidung gewesen sein, schließlich wurde sie kurz nach der Geburt Mias 2017 scharf dafür angegriffen, unmittelbar wieder nach Mallorca gereist zu sein, um dort Geld zu verdienen. Es gibt eben immer was zu meckern. Damals hatte sich Melanie gerechtfertigt: "Als ich gepostet habe, dass ich wieder zur Arbeit gehe, hatte ich nach exakt 25 Minuten 2000 Kommentare. Darunter fünf positive. Aber man darf ja nicht vergessen, meine Jobs sind nachts, da schlafen Kinder eigentlich und außerdem bin ich ja nie lange weg. Solange es mir gut geht und der Arzt sagt, alles ist schön, ist doch alles okay. Zudem bin ich ja tagsüber für die Kleine da." Ob sie beim zweiten Kind genau so verfahren wird?

