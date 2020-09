Allgemein | STAR NEWS

Melanie Müller: Alkohol ist wichtiger als Zoo

DE German Stars - Melanie Müller (32) nahm für SAT.1 an der Reality Show 'Plötzlich arm, plötzlich reich' teil. Das Konzept: Personen aus einem Haushalt, in dem gut verdient wird, tauschen mit Personen aus einem Haushalt, in dem nicht gut verdient wird. So zog Melanie mit ihren beiden Kindern in eine kleine Wohnung nach Hamburg.

Melanie Müller weiß, was wichtig ist

Dort wohnen eigentlich die Winklers, doch die zogen im Tausch in Melanies Bleibe. Nicht nur, dass die Winklers Mormonen sind, sie erwirtschaften auch nicht viel Geld. So kam es, dass Melanie mit einem Wochenbudget von 123 Euro auskommen musste. Davon musste sie sich und ihre beiden Kinder ernähren, von Vergnügungen wie Zoo-Besuchen ganz abgesehen. Melanie wusste aber genau, wo sie die Prioritäten setzen musste und kaufte daher fleißig Wein und Bier ein: "Ich weiß nicht, ob es bei uns Tage gibt, an denen wir gar nichts trinken. Dann geht es eben mal nicht in den Zoo."

Gewagte Statements

Es geht auch mal eine Woche ohne Zoo. Was die Kinder viel stärker treffen könnte, wenn sie später einmal über einen Clip aus der Sendung im Netz stolpern, ist die folgende Äußerung ihrer Mama: "Ich liebe meine Kinder, aber ich liebe auch meinen Job – vielleicht liebe ich meinen Job sogar einen Ticken mehr, weil ich viel dafür aufgegeben habe." Durch den Job beziehungsweise ihren Einsatz für eben jenen, könne sie ihren Kindern auch viel geben – wenn sie nicht gerade ein Wochenbudget von 123 Euro zur Verfügung stehen hat, versteht sich.